4大「血型」的愛情建議！A型要果斷行動、O型下決定要冷靜

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春天即將到來，不知道各位的桃花開了沒～如果妳已經有個不錯的對象，卻又不知道該如何行動，那麼就來看看最近在日本占卜網站超紅的血型測驗，對不同的血型給出不同的愛情建議，幫助大家可以快速脫單（撒花）。

＃「A」血型

A血型的女孩們容易想太多，個性上也比較害羞，如果想要愛情不卡關，就不要再猶豫了！果斷的行動，並且按照自己的計畫走，A型女孩的心思通常都很細膩，所以計畫幾乎不會有太大的失誤，不要受到太多人的聲音影響，這樣在愛情的道路上就會更輕鬆許多。

＃「B」血型

B血型的女孩們比較有主見且愛好自由，不過如果想要在愛情道路上走的順利，除了要改變過去以往的戀愛模式，也要開始按照自己的節奏，並找出對方喜歡的東西，主動出擊。如果你不知道該從哪裡下手，可以先詢問身邊的男性友人，相信戀愛成功率一定會大大上升。

＃「AB」血型

AB血型的女孩們外表看起來酷酷的，不過一旦開始戀愛就會沉浸在浪漫的幻想中，尤其是在不順利的戀情當中，而幻想容易導致AB女做出不好的決定與行為，所以想要愛情可以成功並且穩定，最好的方法就是跟著直覺走，不要在作夢啦！

＃「O」血型

O血型的女孩們非常好懂、依賴直覺，但是遇到愛情時都太衝動下決定，容易在愛情中迷失自我，導致最後變成一場空。所以下次再遇到愛情時，如果還在猶豫不決，那就先停下來，避免在思緒不清的時後下決定，等到真的想清楚後再行動也不遲。

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