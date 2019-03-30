凱莉珍娜罕見PO出素顏照！洩露個人品牌將轉戰保養品

編輯／Ann 圖／翻攝自IG@Kylie Jenner

美國名媛Kylie Jenner（凱莉珍娜）憑著自有彩妝品牌Kylie Cosmetics，榮登2018《富比世》「全球富豪排行榜」第三名，一舉一動都是媒體焦點。近日更是罕見Po出素顏照一甩濃妝形象，也立刻引發討論，網友們都在猜測，看來Kylie Cosmetics即將推出護膚品的傳言，快要被證實了。

Kylie Cosmetics的成功全球有目共睹，以旗下29美元的口紅，打下推出就完售的驚人記錄，讓Kylie Jenner 成功坐穩富婆寶座。當然Kylie Jenner 的濃妝形象深植人心，她也曾經公開表示，「如果沒有塗唇膏的話，我會感到沒有自信。」

不過此次在IG上發文，以幾近素顏的樣貌面對上億粉絲，連兩頰的泛紅和原本唇色，都輕易可見。並且在貼文打上了skin（肌膚）一詞，讓外界不自覺想起，Kylie Jenner 在去年（2018）十月為Kylie skin註冊的商標，這一舉動似乎是在為個人保養品牌鋪路。

不管如何，相信Kylie skin將會在不遠的將來出現在大家面前，未出先轟動，也期待這股潮流會像當年的Kylie Cosmetics一樣席捲全球。

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