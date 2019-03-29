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變身最潮蝙蝠俠！Bape聯手DC漫畫3／30開搶

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▲bape X dc宇宙。（圖／翻攝自bape）

編輯／JJ　圖／翻攝自IG@bape_japan、bape

前幾天Bape才在Instagram上公布了將與DC Comics跨界合作的消息，就吸引了許多人的關注，因為很多人都同時是兩者的粉絲，而全品項與價錢也發布了！這次主要以DC宇宙中最經典的兩個角色，超人與蝙蝠俠為設計主題，相信這次的聯名也會造成一波搶購。

＃教練夾克（售價375美金）

這次最帥的單品非這款教練夾克莫屬了，有黑色蝙蝠俠與藍色超人兩款，正面左胸口處是雙方LOGO，非常簡約，背面則是蝙蝠俠與超人的標誌，超帥氣！

▲bape X dc宇宙。（圖／翻攝自bape）

▲bape X dc宇宙。（圖／翻攝自bape）

＃Hoodie（售價305美金）

Hoodie的部分是超人款的，基本色黑、灰之外，還有藍色經典迷彩可選擇。

▲bape X dc宇宙。（圖／翻攝自bape）

＃連帽外套（售價375／399美金）

蝙蝠俠連帽外套有黑灰配色與黑色迷彩，正面有大大的蝙蝠俠標誌，背面則是放大的雙方LOGO，另外特別的是，帽子上的眼睛和角，讓整體多了一分俏皮感。當然也不能少了鯊魚頭與陰陽配色，都是以黑色做搭配，總共有三款，黑、藍與紅色迷彩。

▲bape X dc宇宙。（圖／翻攝自bape）

▲bape X dc宇宙。（圖／翻攝自bape）

▲bape X dc宇宙。（圖／翻攝自bape）

＃短袖T恤（售價159／115美金）

短T的設計就很經典，有黑藍迷彩，或是三款LOGO白T可選擇。想要入手的朋友～這個系列預計將於3月30日開賣，在BAPE 零售店、bape官網和 ZOZOTOWN都可以找到。

▲bape X dc宇宙。（圖／翻攝自bape）

▲bape X dc宇宙。（圖／翻攝自bape）

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關鍵字：

潮流, bape, dc, 超人, 蝙蝠俠
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