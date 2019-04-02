這篇必收！11支話題唇膏實擦＋完整入手攻略　YSL小金條#06、植村秀奶茶玫瑰

2019年唇膏熱度持續加溫，適逢百貨周年慶檔期，有好多新品等著上市，但每天滑FB新品這麼多資訊沒一會兒就看得眼花撩亂、不知該怎麼選擇。沒問題，V編幫大家整理好三、四月份上市的11大話題唇膏，每一支的特色完整盤點，推薦收入色號也幫大家實擦開箱，該怎麼入手一目了然，為自己的唇膏後宮增添新寵，這篇必收。

YSL全新奢華緞面絲絨唇膏 限定新色／售價NT$1,350元，4月11號上市

以頂級奢華乳霜質地，色澤濃郁飽和的極霧色彩，YSL小金條自上市以來，擄獲不少女孩心，四月份搭配母親節檔期，品牌引進全新的4款限量色，目前只在中國、新加坡上市，連韓國日本都還沒有現身。

4個色調V編最驚艷的就是#06赤豆奶茶色，比起一般的豆沙色多了棕色調，試在手上很深感覺難駕馭，但漸層薄擦在嘴上，是非常氣質優雅的妝感。這支只會在台北忠孝SOGO跟BR4獨賣。

#07蜜桃烏龍則是甜美的粉紅色調，比起 #11柔瑰粉，更飽合些，夏季非常適合。（新光三越信義A8獨賣）

#22煙燻棕紅（台北忠孝SOGO跟BR4獨賣）屬於成熟的深紅色調，#15覆盆子冰茶（板橋遠東獨賣），單擦是亮桃紅，飽合擦則是亮眼艷紅色。

雅詩蘭黛Estee Lauder 粉嫩慾望美唇修護系列，每款單品價格都為 NT$1100元，4月1號上市

有鑒於現代女性愛擦唇膏的慾望，為了讓雙唇得到最完整的修護，雅詩蘭黛推出美唇修護系列。裡面包含粉嫩慾望蜜糖嫩唇霜，韓國賣到大缺貨，能溫和去除乾燥脫屑，提亮雙唇潤澤度，打造鮮嫩欲滴誘人雙唇。粉嫩慾望豐潤唇蜜 ，高濃度玻尿酸一抹極速保濕膨潤、立體豐唇。

粉嫩慾望全效修護唇膜，裡面含有海藻精萃和"小棕瓶"一樣的修護精華，白天單擦是潤澤修護、夜晚厚敷是晚安唇膜，修復暗沉乾燥雙唇，還有女孩最愛的粉嫩慾望潤色護唇膏，添加植萃保養油與獨家智慧溫感科技，一抹滋潤卻不黏膩，立即擁有自然粉嫩唇色。

OPERA Lip Tint渲漾水色唇膏限量色＃09櫻花、#10紅梅／NT$380，3月28日上市



堪稱日本妹的國民唇膏，OPERA從擄獲所有少女心的5號花嫁唇膏（珊瑚色），到超襯膚色又顯氣色的熱賣1號蜜紅，2019年又有新色讓人想收藏，「#09 SAKURA PETAL櫻花」、「#10 PLUM PINK紅梅」，延續嬌嫩粉紅色感的櫻花以及帶著優雅力量的粉紫的紅梅，將在3月28日席捲全台400家屈臣氏指定門市進行銷售。





人氣追加！植村秀奶茶玫瑰唇膏PLUS／NT$1,000，4月1號上市

2019年1月，亞洲肌膚與色彩專家shu uemura植村秀為亞洲女性打造人見人愛的命定唇色「奶茶玫瑰系列」，主打色棉花糖奶茶玫瑰「無色限粉霧保濕唇膏BG946」在一個月內售罄，成為新一代的敲碗詢問新寵色，2019年4月這支斷貨色號將重出江湖，同時加映全新3款「#奶茶玫瑰」色：包括加入藍基調更顯白皙膚色的薰衣草奶茶玫瑰「無色限粉霧保濕唇膏BG968」、最適合亞洲女性的櫻花奶茶玫瑰「無色限玩色水潤唇膏PK347」、和偏土色的焦糖奶茶玫瑰「無色限粉霧保濕唇膏BR735」，讓妳擦的不只是顯白好氣色、更是滿滿的溫柔氣質，隨時隨地人氣好感度爆棚。

V編推薦色： 無色限粉霧保濕唇膏#BR735

比起土色更提亮膚色的明度，不管是搭配裸妝或是煙燻都可以展現不同風情，是男孩也會懂的溫柔討喜色調。

迪奧DIOR癮誘超模巨星唇膏／建議零售價NT$1,300，4月1號上市

潤感唇膏今年是王道，迪奧全新系列搖滾粉紅外盒綴點經典Dior Logo字樣，蘊含了70%潤唇油，一抹滑順極致潤澤，創造出令人上癮的舒適感受，迪奧全球彩妝創意形象總監 Peter Philips 傾心打造出24款癮誘色選，涵蓋自潮流時尚的裸色、明豔動人的珊瑚色、性感誘人的正紅色及魅惑大膽的莓紫色，完美演繹女性豐富多變的魅力風貌。

V編推薦色：＃623Hypnotique，赤豆奶茶色調，非常適合日常妝容，搭配橘色調、楓紅色調、大地色系的眼妝能展現一致的溫柔氣質。

＃667 Pink Meter 蜜桃豆沙粉，目前網路上討論度最高的色號之一，讓嘴唇視覺感立刻嫩上一倍，彷彿是飽滿水份的水蜜桃。

＃673 Diorcharm元氣西柚色，在IG、小紅書也被熱烈討論，這樣的橘色調在夏日相當火紅，呼應Pantone今年的流行色活力珊瑚。

香奈兒COCO晶亮水唇膏 NT$1,280 全系列30色，3月15號上市

小香上半年最重量級的唇彩新品非這系列莫屬，黑色管身承載著水感滋潤膏體，比一般市面上的水亮唇膏色彩粒子濃度高出30%，希望讓任何年齡、妝容技巧初階到高階的女孩都能享受飽和、長效滋潤的妝感。

27個色調、3個Top Coat，以下就幫大家列出需要鎖定的色號。

主打色#90 日光，濃豔的玫瑰木色，任何膚色擦起來都顯白好看。

#52 隨興，珠光蜜桃是相當優雅的裸色調，且是限量推出，賣完就沒有了。

#56 瞬間、抹在手上像咖啡牛奶，塗在嘴上則展現氣質滿分的裸棕色調，是都會女性打造時髦俐落妝容的利器。

#70態度，璀璨酒紅色，是亞洲膚色相當討喜的鮮紅色調。最後則是TOP COAT#200 光采，透明金色可疊擦於所有唇膏之上，增加妝感的水感亮澤。

BY TERRY 專業完美水光#5玩美嗆辣／霧彩潤唇釉 #5 紅絲絨拿鐵 4ml，NT$1,300

深受巴黎女人喜愛的法國彩妝品牌BY TERRY推出全新液態唇膏系列，分成經典水光和霧面，共32款色選，水光#5號和霧面#5號皆是南瓜橘色調，對想要深色妝感的女人來說，這是不錯的選擇。

特別一提，水光配方內含彈力凝膠能記憶唇型、完美服貼唇瓣所以不會有唇蜜的黏膩感，搭配維生素 E配方，根本就是護唇膏等級的滋潤。

霧面則含有超好吸收的揮發脂質配方、接觸唇部的瞬間即化為薄膜覆，達到前所未有持久、不沾染的妝效。

雅詩蘭黛ESTEE LAUDER 奢華慾望訂製唇膏 NT$1,500，共29色，3月1日上市

經典藍管唇膏之後，雅詩蘭黛推出全新【奢華慾望訂製唇膏】系列，這款唇膏最厲害的就是乳霜質地，光是試色在手上，就彷彿是塗保養品一般、一點點就展現完美延展性。品牌更是自信表示，再乾癟的唇都能不塗護唇膏直接擦這支，保證滑順保濕又色調飽和。中國、韓國、美國已搶先上市，大陸上市短短一個月便在小紅書上累積近3000則討論、韓國上市一個月主打色#305 酒釀紅梨便銷售一空。

台灣則針對一般女孩的喜好，推薦溫柔知性的木玫瑰色#204皇室玫瑰和顯白襯膚色的#201溫柔玫粉，不管單擦或是疊擦都是日常百搭的完美選擇！

嬌蘭Guerlain 紅寶之吻炫霧高訂唇膏共12色／3.5g／NT$1,130，4月1號全球同步上市

成分中富含玻尿酸及柔焦因子，能填補唇紋並豐盈雙唇，並且在唇膏在接觸雙唇的那一瞬間立即軟化、釋出豐潤的精油，達到頂級絲絨般的不乾燥舒適感．同時添加「黑種草籽油Black Seed Oil」，這種黑色小茴香籽油，又稱為『法老之油』，自古埃及以來便因其抗氧化滋養與再生功效聞名，可謂埃及豔后的護唇密方。

推薦色 #N4 焦糖奶茶色調，低調中帶著優雅的氣質感，搭配全新的＃ROSY NUDE裸粉玫瑰皮革彩殼，絕對是時尚人必備的新潮配件。

紅寶之吻高訂唇膏全新8款精品皮革彩殼NT$800

蘭蔻LANCOME 絕對完美唇膏 美好人生粉漾玫瑰版 #6 3.4g／建議售價1,150元，新光三越獨家販售

品牌旗下最熱賣的唇膏系列，為了慶祝5月接下來要上市的新玫瑰香水，推出限量包裝，#06 ROSE NU在網路上被稱作鬼怪色的姐妹色號，不過比起#264，#06的妝感更潤一些，而且色調也偏暖，是帶有血色的木玫瑰色調。這支會在新光三越體系的母親節檔期販售。

THREE 我色輕潤光唇膏（落櫻微風限定）全3色 NT$ 1,400

以落下的櫻花花瓣春日之景為靈感，三款限定色，賦予雙唇清新柔嫩的印象。唇膏中含有78%的精華液成分，塗抹時有如唇霜般密著於肌膚，打造自然不乾澀的彈潤妝感。

※編輯：Jasmine.lee

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