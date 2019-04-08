台南5間「森林系」小店　每個角落都療癒，快來進行光合作用

「綠」是永不退時髦的色彩。隱藏在台南巷弄老屋的咖啡館、花藝店、選物店，不約而同開始掀起一股綠色小店風潮，在老城區孕育出一座又一座微型的小森林。走進被大量綠色植物包圍的空間，植物系男孩女孩終於可以放鬆，在與植物交談時光裡找回最真的自己。

小北家灶咖ZAOKA

站在小北家灶咖的三樓露台，周身被綠色植物包圍的感覺，宛如置身熱帶叢林般，而遠眺而去的風景卻是台南古老城區，難以想像這夢幻場景竟就在普濟殿的隔壁！

這個以台語廚房（灶咖）為名的空間是由兩位大男孩所創立，他們繼完成神農街檜木老屋民宿之後，再度著手改造透天老厝。在清新白色建築風格下，小北家灶咖的內部卻是對比強烈的頹廢感，在老件傢俱與創意植物的妝點之下，滿是水漬痕跡的老屋實力演繹了缺憾也是一種美。坐在舒服感滿分的空間享用早午餐，就算是最憂鬱的星期一，也會像是週末早晨那般令人感覺心情愉悅。

小北家灶咖真實反映兩位經營者的所愛所好，餐桌上使用的食器是他們自沖繩旅遊買回、檜木櫃裡陳設的是他們喜愛的陶藝家作品，而料理所用的食材也是親選親買的好食材—水仙宮採買的新鮮溫體豬肉、台灣養殖的安全雞肉、森活牧場的美味雞蛋等，他們把美味與健康兼具的料理態度放進早午餐盤，通過食物訴說他們對於「家」的感覺。



地址：台南市中西區郡緯街68號

臉書：https://www.facebook.com/xbhzaoka/

看見綠花藝工作室＆看見綠俬旅

走進看見綠的玻璃溫室，高度密集的自然之中，可見各種空氣鳳梨、多肉植物、窗簾蕨、鹿角蕨等，綠的多種樣態與色彩被設計堆疊，彷彿把空間變成了花的容器。繼續往內部深入，自天花板垂墜的上百種乾燥花束，集合成一朵艷彩的雲，簡直美翻！

看見綠的創辦人小龍與Aqua皆是設計背景出身，大約四年前他們開始接觸到花藝，於是合夥成立品牌，著手以「乾燥花」為主題的創作。2015年他們回到Aqua的故鄉台南，租下海安路巷弄的老紡織工廠，緩慢將透天老屋一樓改造為「看見綠花藝工作室」，並將二樓以上空間改造為民宿「看見綠俬旅」。

看見綠透過空間示範著用自然構築生活的可能，讓不會說話的植物也能表達出與眾不同的美。

置身其間，特別能體會看見綠有別於傳統花藝店的經營方針。不只是販售花材，創辦人小龍與Aqua把產品與室內設計專業引渡到花藝領域，提供花藝產品訂製、空間花飾設計等服務，並針對花藝愛好者設計手作課程，或者也能透過住宿直接感受植物與花的療癒功效。



地址：台南市中西區和平街56號

電話：0963-597-828

臉書：https://www.facebook.com/sawgreen.home/

Jennifer&Araucaria珍妮花與南洋杉

台南巷弄永遠令人驚喜！拐進勝利路的住宅巷弄裡，突然出現這棟小巧可愛的湖水綠平房，幾乎被蕨類植物給包圍隱藏起來，而這裡正是東區有名的植栽餐廳「珍妮花與南洋杉」。

珍妮花與南洋杉為台南園藝小店「花草市集」的姊妹之作，年輕的老闆夫婦因為工作關係，時常要飛往泰國採購植物，而他們也因為植物的關係，漸漸迷上了南洋生活文化，並成為泰式料理的重度愛好者。為了滿足經常性發作的食慾，兩夫妻於是打造了這個專賣泰式小料理的秘密空間。

珍妮花與南洋杉主打「一個人」也能來吃的餐點，把大份量的桌菜化為套餐，而無論是泰式打拋豬、南洋香茅雞飯、酸辣海鮮河粉等，皆使用自己從泰國攜回的香料，保證重現當地的味道。

同時，他們也將浸透多年的園藝美學發揮在餐室。老屋空間裡的歲月感木結構，加上花磚、大理石、黃銅等當代材料，以及精心陳設的傢俱飾品，營造出時下最流行的自然派時髦風。坐著黃銅細柱圓筒高腳椅，倚著全場焦點的白色大理石長桌，啜飲著甜而不膩的泰式奶茶，欣賞天井自然採光下自在伸展的綠色植物，由衷感受到「We love plants and Thai life」的精神。



地址：台南市東區勝利路52巷2號

電話：06-200-8191

臉書：https://www.facebook.com/Jennifer.araucaria/

Beaucoup

在法語裡「Beaucoup」為「許多東西」之意，這個詞對對黃雅琦來說不只是個簡單的副詞，延續著英式司康專賣鋪「Merci kitchen」的風格，她所打造的第二家店以生活為出發，把Beaucoup轉成前進豐富心靈的動詞。

在奔放熱情的南台灣，Beaucoup卻是不慍不火，用低調經營的態度，吸引同好摸索前來。從小店櫥窗看進去，沈落的燈色模糊了視線，隱約浮現的細節之物，令人想一探究竟。打開低調的小門，在混凝土的冷灰色調下，眼前出現一條狹窄的梯。面對著「左轉」與「直上」的選擇難題，在Mad et Len法國香氛的勾引下，絕大部分都會選擇左轉，走進令人怦然心動的選物空間。

Beaucoup說，生活不再是用過即棄的消耗品，而是長久陪伴著人們，不斷累積著回憶與美感的深度。在冷靜灰色調與乾燥花植物交融的空間裡，黃雅琦透過選品推行「減法生活」的想法，不僅從餐具、網籃到香氛等皆符合可循環素材條件，而二樓的微型書店也把藏書減至「一本」，透過一本書的策展想法，希望人們更能深入閱讀作者的內心世界。



地址：台南市中西區民生路一段205巷13號

臉書：https://www.facebook.com/Beaucoup.tw/

城東合作社咖啡East Town Co. Café

連衛星導航都會迷失的城東合作社咖啡，藏身在台南東門不遠的隱密巷子裡，必須在住宅與住宅之間仔細尋找，才能發現通往的路徑，就彷彿《哈利波特》九又四分之三月台，特別給人一種神秘的感覺。

秉持著「在城市中創造一個綠意空間」的想法，城東合作社咖啡將60歲高齡的平房老屋進行大改造，首先打開房子的重重隔間，使陽光可以灑落進入室內，照亮美麗的木頭結構，營造出適宜綠色植物生長的環境。城東合作社咖啡的安靜氛圍迷人，不管假日或非假日，總是吸引不少人前來享受時光，而這裡除了咖啡館之外，也是評價極好的小餐館。

城東合作社咖啡除了供應鹹派、帕里尼、三明治、義大利麵，精心設計的「米食早午餐」有著台灣造型的茉莉香米飯，並有溫沙拉、法式嫩煎蛋等豐富配菜，是別家所沒有的招牌菜。在飢腸轆轆的早晨，不妨點份「鮮辣麻婆松阪豬」配上老闆特調的愛爾蘭奶油紅茶或鹹檸蘇打，噴香麻辣與沁涼滋味交融的爽快食感，連植物都要嫉妒了！



地址：台南市東區東門路一段211巷13號

電話：06-208-6033

臉書：https://www.facebook.com/esattownco/

https://youtu.be/9K2rwnsCio0

※文字：李佳芳 | 編輯：silvia | 圖片：李佳芳 |

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