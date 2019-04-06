決定好就出發！全台七間豪華露營園區　免裝備就能入住星空帳棚、童話樹屋

露營也有懶人經濟，近年風靡國內外的Glamping豪華露營幫你解決所有麻煩大小事，只要帶著簡單行李到場，盥洗住宿餐飲一條龍搞定。

既然號稱「Glam」ping，營地的環境更是沒有最美只有更美，像是童話故事裡才會出現的樹屋、有如移動豪宅的露營車、雪白的星空帳篷，不拍個幾張美照曬IG簡直太對不起自己。

以下我們蒐集宜蘭、苗栗、台南、台東共七間豪華露營園區，帶著你的閨蜜、另一半或小寶貝，一起享受自然的療癒時光吧！

【宜蘭】那一村 Nayi Villa

那一村位在礁溪鄉與員山鄉交界的丘陵上，營地三面被翠綠山林包圍，而後方就是宜蘭大學延文實驗林場，時常可見台灣獼猴、台灣藍鵲、白鷺絲、夜鷹與啄木鳥等野生動物，來這裡露營可與野生動物當鄰居，動物控的妳怎能拒絕？

那一村的營地設計以「野奢莊園」為出發，自行研發並在台灣製造的露營帳篷，採用與環境相容的淺咖啡色與綠色調，而營區生態池引進純淨的山泉水，可供戲水、划船、生態觀察，大草原區更是適合飼主帶領寵物一起來聚會同歡，連寵物友善也考慮到了。

倘若玩得不夠過癮，不遠處還有礁溪與步道可以走遊，而營區也推出各種體驗，例如無極限翻滾的人體足球、抱樹接地氣、夜晚營火活動、舒展身心靈的瑜伽課…..用心策劃的各種活動一點兒也不老掉牙，讓人在野外也能玩出一番新意。



地址：宜蘭市礁溪鄉二結村二結路8-2號

電話：03-922-1715

官網：https://www.nayivilla.com.tw/

礁溪老爺酒店 得天露營體驗區

得天露營車體驗是由宜蘭礁溪老爺所推出，主要目的是希望推廣宜蘭自然體驗，提供旅客不同的度假模式，採用「只送不賣」的形式來營運，也就是說只要住一晚本館，就送一晚五星露營車住宿。

20輛美翻天的豪華露營車就棲息在得天公園高爾夫球場裡，在絕美純白與硬派鋼鐵的外型下，擁有可與飯店媲美的舒適內裝，囊括床鋪、迷你廚房、空調系統、乾濕分離浴室……只要一卡皮箱就可以入住！

更棒的是，頂級露營車還提供管家服務，精心安排的野炊晚餐，以鑄鐵鍋豪邁現煎美國肋眼牛排與在地隱藏版玉田香腸，最後再到高湯與各種好料食材炊煮成火鍋，而隔天的三層禮物盒早餐，更是份量豐盛驚人！野營料理全都使用Snow Peak的鈦金屬餐具裝盛，從盤子、杯子、刀叉到Stanley保溫瓶，拍照打卡的畫面超級到位！

地址：宜蘭縣礁溪鄉大忠村五峰路69號

電話：（03）988-6288

官網：http://www.hotelroyal.com.tw/chiaohsi/facility.aspx?NO=1339



【苗栗】柚香露露

由幾位閨蜜們突發奇想實驗創業的柚香露露，推出針對「女子露營」設計的露營服務，主打免裝備、免壯丁、不開車也能露營野炊，滿足都會女子想露營又不想太累，親近大自然同時又能美美的拍照打卡，來這裡的露友80%都是女性，絕對是姊妹淘與閨蜜團的露營首選！

柚香露露距離苗栗車站不遠的隱密山谷裡，即使不會開車的女性也能輕鬆抵達，而被老欉柚子園與桐花樹包圍的環境，加以園區用自然農法種植的萬壽菊、迷迭香、薄荷等香草，在清新自然的香氛氣息之下，入住浪漫的鐘型帳篷或春帳，立即給人不同於城市的感受。

當然，園區提供設備從帳篷內的枕被床墊到帳篷外的鍋碗瓢盆與戶外桌椅都一應俱全，無需搭帳、不用扛鍋爐，揮汗事能免當免，更重要是露營重頭戲「野炊」也與「酷廚」合作，免運費送料到營，在這裡妳唯一要做的事就是好好享受。



地址：苗栗縣銅鑼鄉朝陽村朝北1號

電話：0900-618-279

官網：https://yioauchamp.tw/



LOFI_LAND自然圈農場

露營還能夠泡湯？你沒聽錯，懶人露營越來越升級了！來苗栗卓蘭的壢西坪休閒農業區「LOFI_LAND自然圈農場」，結合碳酸氫鈉熱泉池的包廂式豪華營地設計，讓注重隱私的露友們可享有獨立場域，好好在大自然裡放鬆。

以「圈圈」概念設計的LOFI_LAND，把豪華營地劃為6人與16人的大圈與小圈，隨著揪團人數多寡還可以把圈圈合併，非常適合多個家庭或團體一起同歡。至於包套式專屬露營配備，包含了絕美的精靈帳、神殿帳、天幕、戶外風格桌椅等，並有野地炊事鍋具、美式BBQ派對烤爐等，並且可代客準備食材與早餐等，讓大夥可以享受戶外料理樂趣。

當然，LOFI_LAND既然取名為農場，自然也將田園結合食農教育，大人小孩可以手牽著手踩踏柔軟的泥土，在採果與拔菜等農事活動之中，認識友善大地的自然農法。

地址：苗栗縣卓蘭鎮西坪里西坪36-20

電話：0928-691-919

臉書：https://www.facebook.com/lofiland



勤美學好夢里

可說是憑一己之力讓Glamping成台灣戶外活動顯學的勤美學，2018年推出山那村的升級版—「好夢里」，相比座落在開放式大草原上的山那村，提供自然環境、設計人文、在地飲食熔冶一爐的複合式體驗，隱蔽在濃密樹蔭中的「好夢里」，營造的是更親密、更走心的內省之旅。

從有如《愛麗絲夢遊仙境》中的樹洞穿越而過，映入眼簾的是可入住24~32人的六座不同主題的風格帳篷（5月起增為八帳），由實踐大學建築系主任蕭有志親手打造的三棟樹屋，為這個場域增添了超現實的童話氛圍。圓滾滾有如巨型果實般的樹屋，以杉木為主要材質建構而成，表面經過碳化處理，不但增加木材的耐久性，色澤也更加層次豐富；三座樹屋的內部空間設計和功能，則呼應了遊戲（獵人碉堡）、閱讀（天空書房）、音樂（聲之屋）三種主題。

除了硬體設施、餐飲服務到位，勤美學好夢里與其他豪華露營區最大的不同，便是富含人文情懷的走心體驗。由明日和合製作所設計的入村儀式，以浸入式劇場的模式，讓你「登出現實世界，Log-In奇幻樂園」，透過群體互動誠實審視內心，進而拉近彼此距離，也因此好夢里主打團體入住，共同創造難忘回憶。

地址：苗栗縣造橋鄉1鄰乳姑山15-3號

官網：https://cmpvillage.tw/classes/201905DCT002SEV

【台南】鹿兒島親子露營園區

跟上Glamping的風潮，新開幕的鹿兒島親子露營園區，推出適合懶人露營的星空帳篷，備有床墊、空調、照明設備，獨特的透明屋頂設計，大大滿足了旅人在星空下入眠的夢想。

有別於一般露營園區，鹿兒島親子露營園區主要針對家庭客群，並針對需求設計了星空帳、豪華帳營位、露營車、帳篷屋、草地營位等5種型態。此外，園區設計融入大自然教室的理念，飼育綠頭鴨、烏龜、梅花鹿、公雞等可愛動物，而保留的大片綠地可自由奔跑打滾玩耍，並有適合幼童的戲沙池以及可全家同歡的披薩DIY體驗服務（需預約），使露營不必大包小包，也能輕鬆享受野趣生活。

地址：台南市左鎮區榮和里菜寮148之1號

電話：06-573-2880

臉書：https://www.facebook.com/TnShioCamping/



【台東】日暉國際渡假村

被喻為「東部最美五星級渡假村」的台東池上日暉國際渡假村，針對豪華露營風潮特別規劃了「Airstream夢想體驗營區」，復古的鋁合金車體結合美式經典內裝打造仿如移動小豪宅的頂級露營車，完完全全就是把「家」搬進了大自然裡！

在體驗營區裡，一口氣可見五款Airstream的經典露營車，包括有號稱「移動城堡」的International 534，以及短胖可愛超級迷你的Sport 16，針對不同人數與需求的空間設計，從採光、通風到分離浴廁等細節考量，排除了露營所有不便與不舒適。

如果覺得這些還不夠，露友還可移步到日暉飯店，共享中庭游泳池、健身房、卡拉OK、戶外溫泉風呂等設施，而戶外BBQ還可聘請專屬主廚到「車」服務，連動手都免了，簡直是皇家級的露營！



地址：台東縣池上鄉新興村新興107號

電話：08-986-1111

官網：http://www.papago-resort.com/taitung/suite/airstreamlist.html

※文字：李佳芳 | 編輯：silvia | 圖片：李佳芳 | 來源：柚香露露、LOFI_LAND自然圈農場、日暉國際渡假村、那一村 Nayi Villa |

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