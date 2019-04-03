好想穿「愛麗絲夢遊仙境」婚紗嫁了！桃紅色柴郡貓款甜美破表

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在婚禮這重要的一天，穿上最美的婚紗一定是每個女孩們的夢想！日本頂級婚紗品牌「KURAUDIA」繼之前的迪士尼公主與米奇米妮系列後，這次全新推出《愛麗絲夢遊仙境》主題婚紗，浪漫且獨特的設計，絕對會讓女孩們超想婚。

▲日本頂級婚紗品牌「KURAUDIA」全新推出《愛麗絲夢遊仙境》主題婚紗。（圖／翻攝自kuraudia.co.jp）

《愛麗絲夢遊仙境》主題系列一共有4款婚紗：

＃愛麗絲（Alice）

這款婚紗是以愛麗絲經典造型為靈感，整片浪漫的蕾絲搭配夢幻水藍色蓬蓬裙，背面則是小露性感的薄紗，絕對能滿足新娘子的少女心。

▲這款以愛麗絲經典造型為靈感的婚紗也太夢幻了吧！（圖／翻攝自kuraudia.co.jp）

除了有經典的愛麗絲造型婚紗，還有這款典雅的純白婚紗，同樣加入浪漫的蕾絲與薄紗，在裙襬的部分使用白紗疊出層次感，並以黑絲絨蝴蝶結點綴於腰身，活潑又不失優雅。

▲有了黑絲絨蝴蝶結的點綴，讓婚紗整體看起來活潑又不失優雅。（圖／翻攝自kuraudia.co.jp）

＃柴郡貓

說到《愛麗絲夢遊仙境》怎麼可以忘記調皮的柴郡貓！這款婚紗以柴郡貓經典的桃紅色與紫色為設計，顏色交錯堆疊成的蛋糕裙，俏皮又可愛，超適合活潑又甜美的新娘子。

▲喜歡《愛麗絲夢遊仙境》的朋友，怎麼可以錯過柴郡貓婚紗呢！（圖／翻攝自kuraudia.co.jp）

＃紅心與玫瑰花、《愛麗絲夢遊仙境》

第一款紅色婚紗以紅心與玫瑰為設計，胸前典雅的玫瑰刺繡，凸顯新娘高貴的氣質；第二款則是以《愛麗絲夢遊仙境》裡面的花草為靈感，胸前一抹甜美的薄紗搭配花朵刺繡，就像從花園裡走出來的小仙子。

▲典雅的花朵刺繡搭配薄紗，非常適合擁有古典氣質的妳。（圖／翻攝自kuraudia.co.jp）

這系列迪士尼《愛麗絲夢遊仙境》主題婚紗將於2019年秋季起可供預訂，還不趕快提示一下新郎，如此夢幻又充滿特色的婚紗怎麼可以錯過。

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