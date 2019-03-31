《哈利波特》愛情魔藥手環來了！讓妳桃花朵朵開

▲《哈利波特》粉絲必備飾品！愛情魔藥手環讓你桃花朵朵開～（圖／翻攝自IG@alexandani）

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《哈利波特》系列電影圈粉無數，即使早在幾年前就完結卻依舊不退流行。時常與《哈利波特》合作推出聯名的美國純手工飾品品牌AlEX AND ANI，最近又帶來2 款令粉絲們瘋狂的手鍊與項鍊，絕對也會讓你感受到滿滿的魔力。

＃HARRY POTTER™ Love Potion

相信《哈利波特》迷們對「愛情魔藥」（Amortentia）應該不陌生吧！沒錯，就是出現在《哈利波特：混血王子的背叛》中，榮恩不小心誤食原本要給哈利的（愛情）巧克力，導致榮恩意外墜入愛河。

▲在《哈利波特：混血王子的背叛》中，榮恩不小心誤食「愛情魔藥」。（圖／翻攝自harrypotterfilm）

不過就如同電影中史拉轟教授所說：「Amortentia並沒有真正的創造愛情，製造或模仿愛是不可能的，那只會引起強烈的迷戀喔～」（招桃花的概念）

▲HARRY POTTER™ Love Potion ，約895元。（圖／翻攝自IG@alexandani）

＃HARRY POTTER™ Alohomora Necklace

另外還有一款有著翅膀的項鍊，上面刻著「Alohomora」開鎖咒，身為哈迷怎麼可以不認得鑰匙與咒語呢！這兩個都同時出現在《哈利波特：神秘的魔法石》中，大家的回憶是不是湧上啦～不知道的人趕快去複習。

「Alohomora」不僅是可以打開任何門的咒語，只要戴上這款項鍊，就可以帶給你神奇的力量，讓你遇到任何困難時都能輕鬆通過，身為哈利迷，這項鍊怎麼可以不收。

▲HARRY POTTER™ Alohomora Necklace 約1,820元。（圖／翻攝自IG@alexandani）

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