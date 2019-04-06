LV最新「軟殼行李箱」！多種配色有夠潮、總重僅2.9公斤

▲LV推出「軟殼行李箱」。（圖／品牌提供）

編輯／Ann 圖／Louis Vuitton品牌提供

大家應該還記得，Louis Vuitton 路易威登在2016年推出的Horizon系列行李箱，曾經造成轟動。而今再度推出第二代，採用軟殼版本，兼具科技感，甚至總重不超過3公斤，絕對顛覆你對一般行李箱的印象。

對於此次創新， 設計師Marc Newson表示：「這可被定義為顛覆性，只因為沒有人這樣做；這真的是創新。按照定義，設計是顛覆與創新。如果不是創新，那重點是什麼？」

不同於第一代Horizon系列行李箱，第二代講求輕盈便攜，配備兩個迷你滾輪，不論是拖拉或是提著都能完美負荷。更特別的是無縫線編織科技，口袋與拉鍊的裁切皆採用超音波切割技術製作，淘汰了用於可媲美傳統產品上的95%針腳，呈現最完美品質。並且使用防水設計，讓你出遊的同時不受天氣限制。

再加上經典Monogram雙面緹花織品，編織布料完全採用內含彈性熱熔線訂製紗線手工製成。由內到外都能感受到Louis Vuitton 路易威登的魅力。

雙輪針織手推式圓筒行李袋（Rolling Duffle 55 Knit）有黃色、橘色、麻灰色、黑色及花押字，55 x 32 x 25 公分、 2.9 公斤、36 公升。

四輪針織軟質手推式行李箱（Soft Trolley 55 Knit）有紫紅色、麻灰色和黑色，55 x 39x 21 公分 、3.5 公斤、37 公升。

手推式圓筒行李袋（Rolling Duffle）也採用特輕押花字帆布製作兩種尺寸：55 及 65登機箱55 x 32 x 25 公分、 2.7 公斤、36 公升，以及最大箱65 x 35 x 30 公分、3.1 公斤、 55 公升。

新的箱子已經有眾多明星搶先帶著旅行，包括凱特布蘭琪、艾莉西亞薇坎德、蕾雅瑟杜、蘇菲特納、喬強納斯、傑登史密斯、吳亦凡等等，他們大部分的機場穿搭都是黑白，LV軟箱在低調中凸顯品味，傑登史密斯穿得比較繽紛，與灰色的箱子也很契合，凱特布蘭琪穿著黑色西裝相當幹練、艾莉西亞薇坎德則是輕鬆休閒感，LV代言人吳亦凡自然也早早開始使用，散發潮味。

快來看看明星們怎麼穿搭：

凱特布蘭琪（Cate Blanchett）





艾莉西亞薇坎德（Alicia Vikander）

蕾雅瑟杜（Lea Seydoux）

蘇菲特納（Sophie Turner）、喬強納斯（Joe Jonas）

傑登史密斯（Jaden Smith）

吳亦凡（Kris Wu）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App