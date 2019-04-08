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打開化妝包／席惟倫鼻頭偷偷打亮、棉花棒是急救好物

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▲席惟倫是彩妝重度愛好者，化妝包裡什麼都有。（影／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉 / 台北報導　圖 /翻攝自席惟倫FB、品牌提供、翻攝自官網

外表仙氣飄飄的席惟倫，本人是個帥氣大女孩，這次應《ET FASHION》要求打開化妝包，厚厚一大袋裡面應有盡有，對妝容苛求完美的她，最近愛用的又是那些單品呢？

▲▼打開席惟倫化妝包。（圖／翻攝自席惟倫FB）

▲▼打開席惟倫化妝包。（圖／翻攝自席惟倫FB）

若非工作特殊需求，她私下眼妝幾乎就是咖啡一色到底，因膚色比較偏黃，比較喜歡帶紅的咖啡色，看起來較顯白。眼線偏好在眼尾微微拉長做出氣勢，打造帥氣俐落的感覺。

▲▼打開席惟倫化妝包。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

必帶1
Dior潤色護唇膏

這款護唇膏能隨著唇部溫度變色，最愛它自然的潤色感，一抹就能護唇和潤色，非常方便。

▲▼打開席惟倫化妝包。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

必帶2
Wet N Wild Color Icon 打亮腮紅

彩妝很重視打亮，隨身必帶的是這款漸層打亮腮紅，上面的金黃色可用來打亮鼻頭、下巴和額頭，讓臉看起來bling bling.，看起來就很有立體感。

▲▼打開席惟倫化妝包。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

必帶3
Pony effect 梨花氣墊

粉紅色的包裝很可愛，很喜歡它粉體的服貼度，外出攜帶用來補妝很方便。

▲▼打開席惟倫化妝包。（圖／翻攝自席惟倫FB）

化妝一招
眼尾畫歪怎麼辦？

推薦大家一個化妝急救小撇步，我會隨身攜帶棉花棒，身上沒帶卸妝液沒關係，手邊的乳液可以替代，乳液內含油脂可以清除眼妝，當眼線小失誤就趕快擦掉，接著再補眼尾就好啦！

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關鍵字：

席惟倫, 化妝包
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