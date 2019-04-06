5種渣男遇到直接放生！雙重標準會劈腿、中央空調人人暖

編輯／Duke

女人的感情中，總是會遇到幾次渣男，不過，多虧這幾次的經驗，使女人成長許多，但是有時候，總是會分不清，這個男人到底是渣男，還是值得交往的對象，而下面就列出5種男人，來幫助各位女性朋友分辨，這個男人到底是不是渣男吧！

1.射後不理

這種男人，嘴巴上說多愛妳、想跟妳永遠在一起，其實都是為了滿足自己的性慾，一夜情過後，直接翻臉不認帳，將妳加入拒絕往來的聯絡人，從此消失在妳的生活中。

▲對感情不負責任的人，要避開。（圖／翻攝自Unsplash）

2.中央空調

交往以後，女人總是希望男友，能夠將空調永遠吹向自己，只要溫暖我就夠了，不過偏偏就是會有一種男人，會給所有女人溫暖，並保持一定的關係，這對女人來說，非常沒有安全感，難保哪一天，就突然拋下妳了。

▲中央空調相當不可取。（圖／翻攝自Unsplash）

3.佔便宜

愛情本來就是禮尚往來，雙方都要認真付出，但有一類男人女人千萬要注意，那就是只會佔便宜的男人，只想要得到好處，卻又不付出，遇到這種男人一定要退避三舍。

▲只會佔便宜，不付出的男人，不要交往。（圖／翻攝自Unsplash）

4.情緒管理不佳

懂得挑選一個脾氣好的男人，是非常重要的，容易情緒失控的男人，通常都有家暴的傾向，而家暴會是女人一輩子最痛苦的事情，所以遇到這種情緒極為不穩定的人，就需要多注意了。

▲情緒管理不佳的男人很恐怖。（圖／翻攝自Unsplash）

5.雙重標準

只允許自己這樣，別人卻不可以，這種人超容易劈腿。他常常會控制妳的一舉一動，卻不讓妳知道他的行蹤，所以在外面做了什麼事情，妳完全不清楚，這種男人千萬要避開！

▲雙重標準，容易劈腿。（圖／翻攝自Unsplash）

看完這5種男人，各位女生一定要學會看清楚他們的真面目，為自己的感情世界設下一道防火牆，才能保護自己不受到傷害哦！

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App