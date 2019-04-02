這雙Air Max 95肯定會搶翻！Supreme x Nike x 施華洛世奇三方聯名曝光

編輯／Duke

從Supreme與Nike的歷年合作可以看出，雙方經常使用冷門鞋款，似乎是想藉由Supreme的高人氣，帶起這些冷門鞋款，不過有幾次是以失敗收場。最近有新消息指出，Supreme與Nike將會再度合作，並且加入Swarovski（施華洛世奇水晶）打造3方聯名，並且採用熱門鞋款Nike Air Max 95。

▲採用熱門鞋款Nike Air Max 95。（圖／翻攝自Twitter@pyleaks）

根據Twitter@pyleaks的爆料，這次的3方聯名，將會推出鞋身佈滿水晶的Nike Air Max 95，並有3種配色，分別為「Triple Black」、「Hyper Cobalt」以及「Gym Red」配色，材質部份，採用高級皮革與水晶製成，而鞋後跟處，印上Supreme的字樣，照片看起來相當厲害！

▲「Triple Black」配色。（圖／翻攝自Twitter@pyleaks）

▲「Hyper Cobalt」配色。（圖／翻攝自Twitter@pyleaks）

▲「Gym Red」配色。（圖／翻攝自Twitter@pyleaks）

據傳這雙鞋將於2019年的夏季推出，不過，目前還沒有確切的時間，而售價預估為美金500元（約台幣15,000元）。如果這雙鞋真的推出了，將會是自2016年的Supreme x Nike Air Max 98後，最具話題性的聯名之一，喜歡的朋友，可以先把錢準備好囉！

▲2016年的Supreme x Nike Air Max 98。（圖／翻攝自Sneakernews）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App