美妝迷狂推6款遮瑕盤　Pony大神也愛用、韓妞爆買的是這款

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@ipsa_tw、@ponysmakeup、歌劇魅影、@canmake_official、EXCEL、MAC、@nyxcosmetics_taiwan

惱人的肌膚狀況像是黑眼圈、痘疤、毛孔等等的瑕疵，有些是單用粉底無法遮蓋的，這時就要靠遮瑕產品了！而通常膏狀的質地會比液狀的遮瑕程度更高，加上許多品牌都推出多種顏色的遮瑕盤，就能一次解決各種問題，以下我們就來看看，哪些是網友們狂推的心頭好遮瑕盤～

＃IPSA誘光隱色遮瑕組 NT＄1,200

這款三色遮瑕組非常多YouTuber都推薦過，質地保濕，遮瑕度又高，拿來遮黑眼圈、眼下不容易乾燥卡粉，上方偏褐色適合遮嘴角、下巴兩側暗沉，中間粉橘色則是最適合拿來遮黑眼圈！而鼻翼泛紅、痘疤就可以用最下面米白色，也可以提亮眼下。

＃歌劇魅影六色遮瑕盤 NT＄2,000

歌劇魅影在台灣比較少人在使用，不過他們家的遮瑕盤在國外很紅！幾乎是人手一盤，質地很柔軟超保濕，可以依據喜好、需求選擇不同色號組合，像是Pony大神就曾經在影片中使用過1號色遮瑕盤，遮瑕功能很強，又能隨心所欲調色。

＃CANMAKE 全方位遮瑕組 NT＄385

如果覺得專櫃太貴了下不了手，Canmake這款可以說是CP值超高的平價替代品，質地濕潤但是眼下偏乾的人需要做好保濕才不容易卡粉～遮瑕力高，內附小刷子也十分方便～

＃EXCEL 完美修飾遮瑕盤 NT＄570

日本品牌EXCEL的商品都很好用幾乎沒有雷品，缺點是以開架來說台灣的定價偏高，使用起來非常貼膚，遮瑕力好，皮膚瑕疵較少的人幾乎可以單上遮瑕膏就完妝了。

＃MAC 超持妝六色遮瑕盤 NT＄1,500

在南韓賣到瘋狂缺貨就是這盤！有Light與Medium兩種色調可選擇，除了遮瑕還能打亮、修容！疊蓋也不會厚粉。

＃NYX 修修臉多功能修容遮瑕盤 NT＄580

這盤NYX的遮瑕盤當初也是賣到缺貨，不過這款較著重在校色的功能上，校色遮瑕膏不能單上，必須疊蓋膚色遮瑕，就像是在畫盤上調色一樣，不過效果真的是完美無瑕～

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