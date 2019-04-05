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簡單7招告別虎背熊腰　養成「天鵝頸」視覺-5公斤、體態變美

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編輯／JJ　圖／翻攝自小紅書@rutty、西西嘻嘻、我是vivi、是你的曉曉a

脖子與肩膀是許多人容易忽略的部位，長期姿勢不良容易造成斜方肌過大，所以即使是纖瘦的人也可能因此看起來虎背熊腰，現在鍛鍊「天鵝頸」正紅！每天花10分鐘，遵循以下動作，不但能讓肩線下降，視覺效果更顯瘦，還能讓美美的鎖骨線條更明顯～

1. 手臂伸展：一次10秒，重複5次

首先暖身，將兩隻手臂向上拉直，手指交疊，眼睛直視前方不要低頭，挺胸縮肚子。

▲打造天鵝頸。（圖／翻攝自小紅書）

2. 斜方肌伸展：一邊25秒，兩邊各重複2次

背部挺直，先將右手繞過頭部到左側，左手輔助，右手輕輕向右邊拉，頸部左側就會有伸展的感覺，相反的動作再做一次。

▲打造天鵝頸。（圖／翻攝自小紅書）

3. 雙手合十：一次10秒，兩邊各10次

兩手合十抬起，手臂與地面平行，手往右邊頭就轉向左邊伸展，另一邊也是相同。

▲打造天鵝頸。（圖／翻攝自小紅書）

4. 繞肩運動：重複20次

將背挺直後把肩膀直直的向上聳起，再往後繞，讓肩膀用力的下沉，能改善習慣性的聳肩和駝背。

▲打造天鵝頸。（圖／翻攝自小紅書）

5. 向後拉伸：一次5秒，重複20次

兩手在背後交扣，向後向上抬起，維持身體挺直，不要前傾。

▲打造天鵝頸。（圖／翻攝自小紅書）

6. 直立俯臥：重複15次

也就是立姿的伏地挺身，兩手撐牆，彎曲時手臂與地面平行，手肘處呈90度。

▲打造天鵝頸。（圖／翻攝自小紅書）

7. 伸展放鬆：一次30秒，重複2次

做了以上幾個動作後多少也有點累，最後一個步驟就來放鬆大伸展，雙手扶著牆壁，慢慢下壓到極限為止，保持身體與手臂是直的，記得要搭配呼吸，不要憋氣。

▲打造天鵝頸。（圖／翻攝自小紅書）

每天10分鐘持續做，一個禮拜就能看到效果，練出美美的天鵝頸，視覺體態上真的會大大加分喔！

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關鍵字：

運動, 雕塑, 天鵝頸
fashion.net

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