陷阱妹最愛！比利時「高衩牛仔褲」穿上就有無敵長腿　轉身秒見屁股蛋　

編輯／Ann 圖／翻攝自SSENSE

時尚潮流的推陳出新，總是一再的跌破大家眼鏡，比利時品牌Y/Project就是其中一例，近期推出的這款丹寧褲，引起不少網友熱議，「真的很狂」、「確定不是內褲？」我們一起看下去。

Y/Project 是來自比利時的新銳設計師品牌，旗下風格總是吸睛夠看。這款高衩丹寧褲，推出之後就爆紅，徹底打破大家對於內褲和牛仔褲之間的界限。只要穿上它，就擁有無敵長腿，並且以百分百的純棉材質打造，最特別的就是三角褲的形狀，搭配中腰設計，讓人不注意都難。

▲最狂丹寧褲 。（圖／翻攝自SSENSE）

當然也有許多民眾好奇這條丹寧褲的穿法，其實不論是穿在最裡面當成內褲，或是以內褲外穿的方式都可。也讓人對不退流行的牛仔褲，有了全新的註解。不過這款絕對是陷阱妹、辣妹的最愛。

▲Y/Project 丹寧褲成功引起話題，NT$12,300。（圖／翻攝自SSENSE）

商品推出之後，網友們的討論也十分兩極，有人認為是全新的潮流指標，也有人實在看不懂時尚。不過唯一能夠肯定的是，Y/Project的這款三角丹寧褲，已經成功引起話題。此款售價約為 $400 美金，約台幣NT$12,300元，感興趣的朋友可以多加留意，夏天好好辣一波！

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