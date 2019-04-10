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出差旅人必備　浪琴表以「手機閃光」就能設定兩地時間

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▲浪琴表征服者系列V.H.P.系列腕錶（圖／品牌提供）

▲浪琴表征服者系列V.H.P.腕錶功能再升級，具備兩地時區等功能。（圖／品牌提供）

時尚中心／台北報導

每次出國就必須把腕錶調整到當地時間，對於需要常常出差、旅行的人來說，或許是個小困擾。現在瑞士鐘錶品牌Longines（浪琴表）旗下的征服者系列V.H.P.腕錶可透過手機閃光，搭配專屬App應用程式就能快速設定手錶的兩地時間，且輕按錶冠就能切換本地/旅行時區，不論身在各地都能掌握正確時間。

▲浪琴表征服者系列V.H.P.系列腕錶（圖／品牌提供）

▲浪琴表V.H.P.系列腕錶上市時掀起錶界熱論。（圖／品牌提供）

具有187年悠久歷史的浪琴表，1954年即研發出創下精準計時紀錄的石英鐘，精準度可達1/100秒，更於1969年將此技術變成腕錶機芯Ultra-quartz。2017年再以此為基礎，推出V.H.P.（Very High Precision）系列腕錶，在優雅與運動風格並具的外型下，更有著令人驚豔的超高精準度。

▲浪琴表征服者系列V.H.P.系列腕錶（圖／品牌提供）

▲優雅運動風格的外表下蘊藏先進科技。（圖／品牌提供）

V.H.P.系列腕錶具有許多特色，首先是ETA機芯公司獨家研發的石英機芯，每年誤差僅在正負5秒內。機芯內搭載的 GPD 齒輪位置自動偵測（Gear Position Detection）系統，每3天就會自動校正輪軸、重設指針，受到強烈撞擊或受詞干擾時，也會立即校正，還會在凌晨3點再次進行，時時保持精準狀態。

創新的智慧錶冠，可以分別以慢速旋轉或快速旋轉方式，以調整分針與時針，增添腕錶趣味。具有超長效、高達4年壽命的電池效能，若長期不需要使用，可以將智慧錶冠拉出已進入省電模式。待需配戴時，再次按下錶冠就會自動同步到當下時間。

▲浪琴basel腕錶（圖／品牌提供）

▲全新上市的征服者系列V.H.P.計時碼錶，「顏值」更上一層樓。（圖／品牌提供）

全新的浪琴表征服者系列V.H.P.計時碼錶，3點、9點及6點的小錶盤分別代表30分計盤、12小時計盤以及60秒計時盤，錶盤有藍色、黑灰色碳纖維、銀色與黑色可選擇，錶帶則有不銹鋼鍊帶與黑色PVD鍍層鍊帶材質。

▲浪琴表征服者系列V.H.P.系列腕錶（圖／品牌提供）

▲浪琴表征服者系列V.H.P.系列腕錶（圖／品牌提供）

▲征服者系列V.H.P.兩地時區錶款以手機、APP與錶冠就能快速調整旅遊時間。（圖／品牌提供）

另一款「征服者系列V.H.P.兩地時區閃光設定石英腕錶」，則更進一步提升功能．需設定本地或旅遊時間時，開啟智慧型手機的浪琴表專屬APP，藏在錶面數字12內的微小感光口可接收APP釋放出的閃光燈頻率，即可快速設定旅行地或本地時間。「時區切換」功能讓使用者只需按壓錶冠就能切換本地時間與旅行時區時間，讓人無論在世界何處都能更輕鬆簡單的判讀時間。

更多資訊，請上 Longines 官網:
https://www.longines.hk/watches/conquest

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關鍵字：

浪琴表, Longines, 石英錶, APP, 閃光, 第二時區
fashion.net

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