染完隔天可以洗髮？4個染髮Q＆A：一年最好不要超過4次

Q：常染髮會致癌？

A：依定美診所主治醫師李玠樺解釋，染髮最直接的傷害是染劑色素原料對某些人會造成過敏、刺激毛囊，引起接觸性皮膚炎。

另一個大家討論的致癌傷害，李玠樺說明過去曾有研究發現染髮劑的使用疑似會造成膀胱癌或增加血液腫瘤風險，不過和樣本數的多寡、觀察的時間長短等因素有關，導致判斷並不容易。到底是否真能証實會致癌，目前還沒有完整定論。

安全的做法是一年最好不要染髮超過4次，每次染髮都要間隔3個月以上，持續染髮年限不要超過15年。另外孕婦、腎臟、膀胱、自體免疫系統功能不佳者，都要避免染髮。

Q：植物染一定安全？

A：L’Oreal Professionel教育講師歐陽則解釋染髮劑多半是使用PPD鹼劑，將頭髮的毛鱗片打開，若是產品內沒有添加修護成份，對髮質傷害較大。目前有部份標榜含有「結構式護髮」的產品，就是在進行漂、染的過程中，補充髮幹空洞同時還原因染髮斷掉的鏈鍵，加強秀髮的強韌度及結構，可以減低染髮對髮質的傷害。

歐陽也補充，不少染髮劑標榜為植物性染膏不含PPD較為安全，但大家可以思考一下天然成份很難上色，產品是否是透過PPD以外其他金屬化學作用上色？真的是比較安全的選擇嗎？依定美診所主治醫師李玠樺則建議，購買產品還是要找有品牌、有政府衛署妝製字核可的產品，會是最安全的選擇。

Q：染完頭髮不能洗？

A：Kim說明，一般人認為染後 2 天內不能洗頭，才能讓顏色粒子更穩定，這是迷思，他說染後建議不洗頭，是因為某些色彩染髮或漂髮時，或多或少會對頭皮造成敏感，因此隔一至三天再洗髮，是為了讓頭皮分泌油脂，給予頭皮保護力。

歐陽補充， 彩色粒子與頭髮結合，在染頭髮時就在作用了，並不是等染完後才結合，2天內不建議洗頭的原因是防止褪色太快，基本上染完頭髮，要隔天洗頭也沒關係，只要使用抗氧化的染後洗髮精即可。

Q：染後髮色要如何維持？

A：歐陽表示， 染後髮色無法維持主要是因為氧化的關係，包括頭髮接觸到紫外線和常洗髮都會影響持色，也因此護色專用的產品都半會強調抗UV、抗氧化及抗濕氣，這是和一般強調受損修護的產品比較不一樣的地方。

髮型師Kim補充，髮色的維持關鍵在於「髮質」。可依頭髮的長度、染漂的次數，選擇適合的染後髮品，同時在生活上「減少熱傷害」非常重要，比如：戴帽子減少陽光曝曬；洗頭時，避免使用過熱的水；有必要使用電棒、離子夾等熱造型工具時，先擦上護髮油、或抗熱產品，避免高溫傷害髮質。

歐陽也表示，健康的髮質在髮色維持上一定會比較持久，若是有預期即將要染髮，也可以開始加強日常髮質養護。

專業諮詢／看看設計髮型師Kim、Color.Me品牌講師Ivan Wen、依定美診所主治醫師李玠樺、Cubex 染髮技術師Cybil、L’Oreal Professional教育講師歐陽

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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