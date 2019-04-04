洗臉常犯的5大誤區你中了幾個？清潔不當小心養成敏弱肌！

洗臉步驟很簡單，卻也存在許多的「眉角」，所使用的產品、方式都不能馬虎洗的方式不對，都會影響到後續保養的效果，以下5點洗臉誤區先搞懂，才能養出水嫩健康的肌膚！

首先前三點，洗臉時應掌握3T原則：Time（時間）、Temperature（水溫）和no Tool（不使用工具）。

1. 洗臉時間不宜太長

最佳時間控制在30秒～1分鐘為佳，有些人會覺得按摩的越久才越乾淨，但搓洗過度，反而容易造成臉部的油水不平衡，讓皮膚變得過於緊繃乾燥 。

2. 洗臉的水溫不能高



比體溫稍低的微涼水溫是最恰當的，因為冰水會讓毛孔傾向收縮，藏在肌膚內的污垢較難洗淨，太冰的水對肌膚也刺激；熱水則會強化洗面產品的洗淨力，使臉上油脂去除過度，導致過度清潔。

3. 不建議使用工具

不建議使用如：海綿、刷子、洗臉機等工具來輔助洗臉，特別是乾性肌和敏感性肌膚，應避免摩擦而造成清潔過當的風險。

4. 洗臉需充分乳化、搓出泡泡

將洗面乳混合水，用雙手搓出綿密泡泡這個動作稱做「乳化」，看似簡單卻極為重要。切勿直接把洗面乳抹在臉上，應該加水混合充分起泡後再接觸皮膚，藉由起泡動作，能將界面活性劑充分乳化、發揮清潔作用，能減少對臉部刺激，沖洗後不容易有殘留。

5. 選擇「溫和型」洗面產品

洗臉要正確，首要找到最適合自己膚況的產品，加上近年環境、人們生活型態改變，敏弱肌族群漸增，不論膚質為何，首重對肌膚「溫和清潔」最重要！像是以胺基酸系的界面活性劑為主成份的「胺基酸洗面乳」，偏弱酸性，與肌膚的酸鹼值接近，對皮膚刺激性最低，也較溫和喔！

現在市場上也因應環境變化，推出的洗面產品多訴求溫和洗卸，以下盤點5款洗卸推薦

●Aesop輕柔潔面乳，100 mL／NT$950；200 mL／NT$1,500

Aesop推出首款卸妝乳產品「輕柔潔面乳」，選用了葡萄籽油等滋養肌膚的成分，有助於在卸妝過程中減少水分流失，溫和的成分適合大多數膚質，尤其是敏弱性或乾性肌膚，並具有肌膚舒緩作用的檀香和薰衣草成分。

質地很輕盈，洗後膚觸柔軟水嫩，且肌膚呈現亮白感！

●潤肌精 植淬白玻尿酸超淨透卸妝液144mL／NT$320

●潤肌精 玻尿酸超淨透洗顏霜129mL／NT$240

潤肌精針對台灣女性最在意的淨白肌膚問題所設計的「植淬白」系列，今年成分全面升級。

在卸妝、洗顏系列中，除了運用微米玻尿酸科技，皆添加草本植物淬取精華，讓彩妝及毛孔髒污都能輕鬆卸除，同時洗臉之後也能維持肌膚水嫩。

洗顏霜起泡力強，泡沫也相當細緻綿密，清洗起來溫和不乾澀。

●資生堂 碧麗妃澄淨自然潔顏油175mL／NT$950

●資生堂 碧麗妃澄淨自然潔膚乳130g／NT$800

資生堂碧麗妃專為乾燥、暗沉、看起來很累的「疲憊肌」研發全新澄淨自然系列，其中包含潔顏油與潔膚乳。

潔顏油可乾濕兩用，含淨化粉刺成分及潔淨柔滑配方，能深入溶解彩妝、鎖水保濕，並含眼妝聚合物溶解成分，可卸除防水型彩妝。

澄淨自然潔膚乳容易產生泡沫，溫和洗淨肌膚，特殊洗淨成分能確實清除肌膚多餘汙垢、角質，提升後續保養品的吸收效果 。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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