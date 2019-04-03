九份輕旅行！2種行程讓人玩到瘋　到基隆看海、平溪逛老街

九份老街是許多中、日、韓遊客來台指定的必訪景點，不過，身為台灣人的你，可曾想過要在九份留宿，一窺這美麗山城的神秘夜景呢？相較於白天老街的喧囂，夜晚的九份多了幾分的靜謐和清幽，像座避世的桃花源，無人能打擾。

尤其是選在九份過夜，不僅可以在傍晚時分抵達，避開多數的觀光人潮，隔天還可以順勢到平溪或是基隆遊玩。今天編輯要一改大家對九份的「玩法」，幫大家安排兩天一夜的旅程，這個周末就出發吧！

第一天

景點推薦 1： 金瓜石黃金博物館、勸濟堂步道

▲（圖／flickr@團團、flickr@Chen Liang Dao 陳良道）

既然決定入宿九份，那麼第一天一早就先安排至更底端的金瓜石吧！

在金瓜石，除了有濃厚的淘金歷史外，更有美麗的山海景色。從上向下眺望因特殊現象而產生的陰陽海，當帶有氫氧化鐵的黃褐色礦水與大海的蔚藍相交，形成一幅迷人的漸層畫，美不勝收。

在景點上的順序安排，可以先由日式宿舍改建的黃金博物館開始逛起，先了解以前的淘金文化後，再順著指標往「勸濟堂停車場」走，就會抵達熱門的勸濟堂看海步道。儘管步道沿途都是階梯，但一邊散步，一邊看著遼闊的風景，完全不會感覺到身體上的累，很快就能抵達終點，看見美麗的陰陽海全貌！

▲（圖／flickr@Chen Liang Dao 陳良道、flickr@ANDY DAI）

此外，在步行勸濟堂步道的途中，還會經過一個在 IG 上爆紅的磚紅色廢墟，可別錯過了！如果時間充裕的話，也可以繞到勸濟堂附近的祈堂老街，一睹懷舊街區的原始樣貌，也順便朝聖前陣子話題十足的「彩虹階梯」。

編輯悄悄話：雖然廢墟拍起來別有一番風味，但在拍攝過程中還是要以安全為重唷！

景點推薦 2：九份老街

▲編輯認為九份有三項必吃，那就是芋圓、護理長滷味和阿蘭草阿粿

悠閒地逛完金瓜石後，隨著夜幕低垂再緩步搭乘客運，前往人潮逐漸散去的九份老街。有別於白日的景致，夜晚的九份經常蒙上一層神秘的霧，從瞭望台向下望，便能俯瞰萬千燈火的小鎮。不過要注意的是，由於老街店家的營業時間只到晚上六、七點，所以想要來品嘗九份小吃的話，要記得別太晚來。

民宿推薦：陽光味宿、九份山經

▲陽光味宿和九份山經這兩間民宿都在老街附近，交通十分便利

有別於一般觀光景點，九份的特色民宿種類算是相當多，不論是要山景房還是海景 view 都任君挑選。選擇一間自己喜歡的風格，好好的睡一晚後，隔天再繼續啟程！至於要去哪呢？

由於九份離瑞芳火車站不遠，只需要十分鐘車程，非常方便！因此第二天的行程，看是想要到基隆看海，還是來個平溪線郊遊都非常適合。

第二天 Choice 1：基隆

景點推薦 1：潮境公園、忘憂谷步道、101 高地

從海科館站下車，前往八斗子岬角，這裡除了有「巨型掃帚」裝置藝術的潮境公園外，還有能看到無敵海景的「忘憂谷步道」

▲（圖／flickr@aty288、flickr@Chen Liang Dao 陳良道）

倘若想要延續看海的行程，那麼第二天選擇往基隆走，絕對沒有錯！從海科館站下車，前往八斗子岬角，這裡除了有「巨型掃帚」裝置藝術的潮境公園外，還有能看到無敵海景的「忘憂谷步道」，如果體力非常好的話，也可以繼續向上挑戰著名的「101 高地」居高臨下，將 270 度的環繞美景盡收眼底。

景點推薦 2：正濱漁港、手工碳烤吉古拉、和平島公園

▲（圖／（左）flickr@Ali Shih）

接著還能來到號稱「台版威尼斯」的正濱漁港，一邊欣賞彩虹小屋倒映在水面上波光粼粼的美，一邊吃著基隆名產手工碳烤吉古拉，之後還能到附近具有特殊景觀的和平島公園參觀。和平島公園一直到去年 8 月時才重新開幕，園區的規劃相當完善，景觀也非常壯闊，雖然需要門票 80 元，但幾乎所有去過的人都覺得非常的值回票價唷！

編輯悄悄話：手工碳烤吉古拉的營業時間表訂只到中午，賣完還可能提早收攤喔～

第二天 Choice 2：平溪線

景點推薦 1：十分瀑布、平溪老街

▲（圖／flickr@Chasel Su、flickr@Chung-Yen Chang）

至於想「親山」的朋友，那麼編輯強烈推薦第二天的行程就去平溪線晃晃吧！

平溪線是以前為了礦坑開採而興建的路線，現在多為觀光用途，鐵路局也藉此推出「平溪線鐵道一日遊卷」，一張只需 80 元，就能夠在當天不限次數搭乘平溪支線，對於想要站站都下車遊覽的人來說，既便利又划算。

基本上整條平溪線的觀光，都是沿著火車站周邊發展的，所以像是十分、平溪這兩站都有著老街和天燈，風格和人文特色上比較雷同，如果時間上較趕，只能擇一的話，編輯推薦十分車站，因為除了鐵道風光外，可以順便去看看壯觀的十分大瀑布。

編輯悄悄話：天燈雖然很美，但確實會為環境帶來汙染，建議可以改以電子天燈的形式來祈福喔！

景點推薦 2：侯硐老街、菁桐石底大斜坑

▲（圖／（左）flifkr@Johnson Wang）

除了十分和平溪這兩個著名的大站之外，其他的站別也很值得下去瞧瞧唷！像是住滿萌樣「喵星人」的貓村侯硐，還有因為偶像劇《妹妹》拍攝而一夕爆紅的菁桐石底大斜坑，都是挺不賴的秘境景點。

在假日，挽著另一伴的手，一起走入這些純樸的小鎮和山林間，頓時，工作疲憊的心靈好像都被治癒了，取而代之的都是那些旅遊的愉快回憶和幸福時光！

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