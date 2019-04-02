最強網紅Chiara Ferragni一歲兒子行頭超狂！萬元FENDI嬰兒車、超跑好幾輛

編輯／Ann 圖／翻攝自IG@chiaraferragni、fedez

網美光是比粉絲數已經不夠看了，現在要比孩子的行頭。全球知名網紅Chiara Ferragni一歲的小兒子，穿遍各大名牌Versace、Moschino不說，連小跑車都不止一輛，坐著私人飛機到處跑，果然網紅二代的實力超乎想像。

Chiara Ferragni在IG上擁有超高人氣，光是一張照片，就能為她帶來2萬美金收益。還曾經獲得2017「全球最具影響力時尚人士」第一名，不只是流行指標，旗下自創的眨眼品牌紅遍全球。不過現在，她的一歲兒子Leone Ferragni更受矚目。

Leone Ferragni圓圓的臉蛋和湛藍的大眼睛，擄獲不少粉絲，不過更狂的是，年僅一歲的他，擁有的資產以及行頭，可能遠超乎你我。從他在媽媽肚子裡的時候，就已經有各大母嬰品牌送來禮物，更別提出生之後，要什麼有什麼，以下就是超狂嬰兒配備。

FENDI 娃娃車

Chiara Ferragni要當最時尚的媽咪，嬰兒車怎麼能落伍。這款嬰兒車來頭不小，堪稱嬰兒界超跑，是來自美國的品牌Inglesina與FENDI推出的合作款。連遮罩都佈滿FENDI經典LOGO，以古典四輪造型，要價約台幣9萬，載著剛出生的Leone Ferragni到處走。

Moschino、DIOR嬰兒裝

接著來到服飾部分，身為時尚部落客的孩子，穿著一樣夠看。一歲的Leone Ferragni經常穿著Moschino、POLO、Versace的嬰兒裝，光是丹寧吊帶褲就要台幣八千元，簡直吸睛度破表！

私人飛機接送

Leone Ferragni的交通工具可不是你我想像的那麼簡單，從小就跟爸媽乘坐私人飛機，另外，他也有好幾輛小超跑，可以說是享受著比大牌明星還狂的待遇，終於懂什麼是「在起跑線就已經到終點了。」





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