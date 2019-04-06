Dappei／66歲時尚教授Lyn Slater不怕老：想做什麼事一切都不會太晚

文字。 圖片／Dappei

熱愛時尚的靈魂，從來不會只侷限於年輕人身上！Lyn Slater 擁有犯罪學博士、社會學教授、模特和時尚達人等多重身份。她在 58 歲時才去紐約大學研修設計課程，因緣際會下，她甚至開設自己的個人時尚網站 —— Accidental Icon，現在 IG 粉絲人數已達到 64 萬，她的故事會告訴你，不管想做什麼事一切都不會太晚。

在傳統觀念下仍然維持叛逆的主張

Lyn Slater 從小到大學都就讀天主教女子學校，但傳統規範仍然束縛不了她想追求個人風格的自由。

例如校方規定不能配戴任何飾品，除了念珠和十字架。所以她便將整串的念珠掛在腰帶上，將不同的十字架徽章裝飾於自己的校服上，使自己的個人特色從各個學生中彰顯出來。重點是她也沒違反校規！這種叛逆不願意低頭的舉動，從她的穿搭上便反映了出來。

在 Instagram 查看這則貼文 Accidental Icon（@iconaccidental）分享的貼文 於 PDT 2018 年 7月 月 15 日 上午 9:34 張貼

如何意外成為 Accidental Icon？

說起 Lyn Slater 會成為時尚達人與模特的故事，確確實實是場「意外」。

起因於 2014 年正值紐約時尚周時，Lyn Slater 穿著山本耀司套裝並拿著 Chanel 的包在林肯表演藝術中心附近等待朋友，沒想到卻忽然被現場想街拍的攝影師和記者，誤以為是時尚界的潮流人士！除了開始拍攝她外，也有人提出專訪邀請，從此意外的開啟她成為了時尚指標的人物之一 ，所以 IG 帳號和個人網站名字也很逗趣的取為 Accidental Icon！

在 Instagram 查看這則貼文 Accidental Icon（@iconaccidental）分享的貼文 於 PST 2017 年 12月 月 22 日 上午 10:09 張貼

愛自己，找回身體自主權

Lyn Slater 認為變老使她變得更有自信，也更能愛自己。

她透露 40 歲第一次嘗試刺青時，讓她重新找回了對身體的自主權！她就讀犯罪學和當過社工的經歷，也一直使她對於社會和司法體制的不公和性別歧視感到不滿，也討厭別人將性別與年紀當作「該做」與「不該做」的一種分界點，因此能透過穿搭來重新奪回與定義自己對她而言，是件非常美好與重要的事情。

在 Instagram 查看這則貼文 Accidental Icon（@iconaccidental）分享的貼文 於 PST 2016 年 11月 月 24 日 上午 6:05 張貼

不要讓年齡成為絆腳石

Lyn Slater 也絕對不是個只會打扮的洋娃娃，她有想法、有智慧，知道自己要什麼便努力去爭取，才造就她現在的地位。她也傳達出，其實隨著歲月老去並不可怕，可怕的是你失去生活上的目標！她還曾經於 TED 上演講 ''How I became an accidental fashion icon at 64'' 有興趣的人可點此觀看！

在 Instagram 查看這則貼文 Accidental Icon（@iconaccidental）分享的貼文 於 PDT 2018 年 5月 月 24 日 上午 5:25 張貼

Dappei 結語：

Lyn Slater 不僅懂得穿搭也勇於展現自己的想法，她充滿自信的一面更是讓人感到深深的佩服！希望大家不要使年紀與性別成為枷鎖，也別害怕被歲月打敗，因為只有自己能定義自己！

文字編輯：Ladybird

Dappei

https://dappei.com/