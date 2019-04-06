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今天午餐就選它！研究：吃義大利麵也能瘦，一週吃3.3份可減0.5公斤

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編輯／Duke

各位知道平時吃什麼有助於減肥嗎？根據一間位在加拿大多倫多的聖麥可醫院（St.Michael's Hospital）的研究顯示，每周攝取3.3份的義大利麵，12周後可以減掉0.5公斤的體重，雖然沒有很大的成效，不過這個結果，也讓專家非常吃驚，下面就帶各位來看看，為什麼吃義大利麵可以減重吧！

▲義大利麵可減重。（圖／翻攝自Unsplash）

▲攝取適量義大利麵可幫助減重。（圖／翻攝自Unsplash）

會有這項研究的出現，起因來自於碳水化合物，他們想要研究碳水化合物對人體的影響，所以將2,500個實驗者分成2組，一組攝取義大利麵，一組攝取米飯、吐司，並且為了確保公平，再實驗開始前後，都測量了體重、BMI、身體脂肪以及腰圍。

▲義大利麵可減重。（圖／翻攝自Unsplash）

▲實驗碳水化合物與澱粉對人體的影響。（圖／翻攝自Unsplash）

義大利麵擁有的碳水化合物，與一般快速吸收進入血液的精緻澱粉，有很大的不同，差別在於義大利麵有較低的升糖指數，這意味著義大利麵的升糖指數比其他精緻澱粉還要低。而他們也想向世人表達，碳水化合物不是會讓人胖的成份，而是要如何攝取才會比較好。

▲義大利麵可減重。（圖／翻攝自Unsplash）

▲義大利麵的升糖指數比較低。（圖／翻攝自Unsplash）

看完以上的研究，證明碳水化合物不是不好的東西，只不過要攝取適量。希望各位看完不要餐餐都吃義大利麵，因為過量反而會造成反效果哦！

關鍵字：

碳水化合物, 義大利麵, 攝取, 減重, 精緻澱粉
fashion.net

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