【總整理】清明連假百貨化妝品優惠　上半年囤貨趁現在！

▲各家百貨都釋出清明連假優惠，主要針對化妝品，快趁滿額回饋囤貨。（圖／pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

雖說母親節好像距離還很遠，但百貨化妝品優惠戰線早已在清明連假就準備開打，趁夏天還沒到，包括美妝新品、防曬保養新產品與經典款，屬於化妝品的上半年最佳優惠期，就在清明連假即將開打，快快做好功課，配合各百貨滿千送百優惠，囤貨趁現在！

全台新光三越

4／3～4／16期間（台中店4／3至4／14），化妝品單筆消費滿3,000元送300元抵用券；貴賓卡全館消費滿5,000元送300元抵用券。

新光三越「beauty stage美麗台」，4／3起至4／24期間，全站消費滿3,000元即可現折300元；滿5,000元可現折500元；滿6,000元可現折600元。

北部

SOGO台北店（忠孝、敦化、復興館）

忠孝館4／3～4／8，化妝品單筆消費滿5,000元送500元抵用券，另加贈「美力購物金」，包括女鞋200元；女裝／童裝／內衣300元與1,000元；鍋具／寢具500元，可於消費時「滿額抵用」，最多可抵滿2,000元（限量1萬份）。

復興館4／3～4／8，化妝品或男士保養單筆消費滿5,000元送500元抵用券；香氛彩妝單筆消費滿3,000元送300元抵用券，另回饋「美力購物金」，包括內衣區100元與5F區域100元滿額抵用券。

敦化館4／3～4／8，化妝品單筆消費滿5,000元送500元抵用券；香氛單筆消費滿3,000元送300元抵用券。

統一時代百貨

3／28～4／7期間，化妝品、少淑女裝與運動休閒消費累積滿3,000元送300元抵用券，聯名卡加碼滿5,000元再送500元抵用券。

台北101購物中心

4／3～4／10期間，針對聯名卡全館單筆滿1萬元送1,000元抵用券，指定店家單筆消費滿5萬元送3,000元抵用券；分期單筆滿3萬元，加贈900元抵用券。

遠百寶慶

即起～4／8，化妝品(含沐浴精油) 單筆滿3,000送300元抵用券；單筆滿1萬元再加送200元抵用券。百貨服飾單筆滿3,000元送200元抵用券刷特定9間銀行信用卡，數位3C單筆分6期刷卡滿1萬元送500元抵用券。

環球購物中心中和店

4／4～4／10期間，化妝品與內衣區會員當日單筆消費滿3,000元送300元抵用券；針對聯名卡卡友，可再享滿5,000元送300元抵用券。

板橋大遠百

即起～4／8，化妝品單筆滿3,000元送300元抵用券、滿1萬元再加送200元抵用券；百貨服飾單筆滿3,000元送200元抵用券。持特定13間銀行信用卡消費，則有全館單筆滿1萬元送400元抵用券回饋。

大葉高島屋

4／4～4／17期間，化粧品消費滿3,000元 贈600點玫瑰寶寶點數；4／4～4／7持大葉高島屋聯名卡或玫瑰寶寶卡，單櫃單筆消費滿1萬元送200元抵用券；滿3萬元送600元抵用券；滿5萬元送1000元抵用券。

美麗華百樂園

即起～4／11期間，全館當日消費滿1萬元送100元抵用券；滿3萬元送400元抵用券；滿5萬元贈1,000元抵用券。憑全館消費滿5,000元之發票，還可抽SAMSONITE S’cure 69公分四輪拉桿箱。

比漾廣場

即起～4／17期間，化妝品當日單櫃消費滿3,000元送300元抵用券；4／7前男女童裝當日單櫃消費滿3,000元送300元。

中部

中友百貨

即起～4／7期間，化妝品會員消費滿2,000元送200元抵用券；全館消費滿3,000元送300元抵用券；特定名品、珠寶、大家電消費滿5,000元送500元抵用券；法雅客、iStore消費滿萬送500元抵用券。

廣三SOGO

即起～4／10，化妝品消費滿2,000元送200元抵用券；全館消費滿3,000元送300元抵用券。

台中大遠百

即起～4／17，化妝品(含沐浴/精油/香氛)累計消費滿3,000元送300元抵用券；累計消費滿6,000元即贈600元抵用券。4／14前百貨服飾(含2F世界名品/小家電/健康按摩器材)當日累計滿5OOO元送5OO元抵用券。4／7前9F大家電區指定專櫃單筆消費滿10,000元送1,000元抵用券。

南部

南紡購物中心

即起～4／17期間，全館化妝品、香氛、女鞋及內睡衣指定店櫃當日累積消費滿3,000元送300元抵用券；聯名卡友化妝品、香氛、女鞋及內睡衣指定店櫃，當日累積刷卡每滿3,000元送100元抵用券。

漢神巨蛋

4／4～4／7期間，刷漢神巨蛋聯名卡消費滿6,000元送300元抵用券。

高雄草衙道

即起～4／14期間，卡友化妝品消費滿2,000元送400元抵用券；家用專櫃滿5,000元送500元抵用券；大家電消費滿1萬元送600元抵用券。

環球購物中心屏東店

4／4～4／24期間，會員當日全館累計消費滿5,000元送500元抵用券。

義大世界購物中心

4／4～4／7期間，憑E卡加當日累計消費滿3,000元發票，可抽價值29,800元的Weslo Cadence 5.2富士跑步機；即起～4／14當日消費累計滿3,800元，再送限量摩天輪搭乘卷。

東部

花蓮遠百

即起～4／8止，化妝品當日單筆消費滿3,000元送300元抵用券，消費滿萬元再加送200元抵用券；百貨服飾單筆消費滿3,000元送200元抵用券；健身器材單筆消費滿5,000元送500元抵用券；大家電單筆滿萬送1,000元抵用券。