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【奧斯塔羅】回憶總是美好　你是容易懷念過去的人嗎？

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▲你容易緬懷過去嗎。（圖／奧斯塔羅提供）

有些人努力邁向未來
有些人卻老是埋首過去

今天奧斯就要和你一起來看看
你是容易緬懷過去的人嗎？

＜＜直覺選一張牌＞＞

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選擇這組牌的朋友，你們是個相當念舊的人，這樣的牌組代表念情與辛苦，你不是個容易放下過去的人，尤其是傷心難過的事情，但很多事情你總是往心裡去，即使時間過得在久，終究還是不容易放下，特別是過去的事情，但是平常的你不太會在意，但只要類似的事情發生，就會重新想起過往的事情，因此奧斯才會說你是個念舊的人。

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選擇這組牌的朋友，你就是個矛盾的人，面對過往的事情或狀況，你明明知道你應該選擇向前走，但面臨決定時，卻容易猶豫不決。這樣的牌組代表選擇或是猶豫，因此你的念舊程度，面對在意的事情時，表現得最明顯，可能在整理房間時發現這樣的狀況，像是找到很久之前的東西，但都沒有用到，而在那個當下，你就會掙扎要不要丟掉，所以你才會是個矛盾的人。

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選擇這組牌的朋友，你就不是一個念舊的人，這樣的牌組代表遠景與發展，對你來說，過去的就不再留戀，不會放在心上，而讓自己產生阻礙，不過，你也不是個鐵石心腸的人，只是對你來說，過去的事情都已成定局，沒有必要去緬懷，因為根本無力改變些什麼，與其花時間懷念，不如思考這件事情讓自己學習到了什麼，然後朝向未來努力，所以奧斯才會說你不是個念舊的人。

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選擇這組牌的朋友，你們是個完全不念舊的人，這樣的牌組代表主見與想法，面對過去發生的事情，你不會讓自己一直處於那個情緒，因為你知道，未來的道路還很長，也還有很多事情會需要去面對與解決，若這樣的關卡過不了，那你要如何面對未來的人生，因此你會學著將過去的事情好好消化，不會勉強自己去想或思考，反而會逼著自己去面對，如此一來，就可以心無旁鶩的繼續向前。

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關鍵字：

奧斯塔羅, 占卜, 塔羅, 運勢
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