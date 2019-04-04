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風．LUXURY／宇舶表全面攻佔男人行頭！　「皇金」錶配手環帥氣加倍

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▲Hublot（宇舶表）推出男士配件（圖／品牌提供）

▲宇舶表正式推出配件，要全面攻佔男人衣櫃啦～（圖／品牌提供）

記者楊坊士／台北報導 

常在腕錶裡面加入創新材質、頻頻突破製錶領域極限的瑞士頂級品牌Hublot（宇舶表），現在正式宣告要全面攻佔時下型男、紳士的衣櫥與行頭！推出生活所需各種配件，並囊括各種風格，想想在每個場合都能配戴高端腕錶與相同材質的手環、腰帶，帥氣度肯定翻倍飆升！

▲Hublot（宇舶表）2019 Basel新品（圖／品牌提供）

▲宇舶表在2019巴塞爾鐘錶珠寶展推出的新作，再次展現前衛製錶美學。（圖／品牌提供）

才剛結束的巴塞爾鐘錶珠寶展（BASELWORLD）上，宇舶表推出與法拉利車隊合作推出新品，以鉑金、3D立體碳纖維以及藍寶石錶殼，象徵著法拉利賽車運動的傳統、現代與未來。還有與刺青藝術家Maxime Plescia-Buchi、雕塑藝術家Richard Orlinski合作新錶款，都成為男人夢幻逸品。

▲Hublot（宇舶表）推出男士配件（圖／品牌提供）

▲具有品牌經典元素的男士配件，幫帥氣大加分。（圖／品牌提供）

而在短短一個禮拜內，宇舶表再宣布首度推出男士配飾系列，要將腕錶裡面「融合的藝術」精神貫徹到各式配件裡，跟腕錶一起搭配，便能展現一致風格的品味，為時下型男的帥度大加分。

▲Hublot（宇舶表）推出男士配件（圖／品牌提供）

▲錶上的異材質拼接設計，手環上也看得到。（圖／品牌提供）

搭載品牌獨家專利的「King Gold皇金」技術的Big Bang Unico腕錶，鏤空設計配上稀有材質散發出的獨特光芒，可說是「自帶霸氣」！搭配橡膠錶帶呈現出高級運動感，也完美複製到手環設計上，兩個一起戴勢必成為目光焦點。

▲Hublot（宇舶表）推出男士配件（圖／品牌提供）

▲H型螺絲也放大啦！（圖／品牌提供）

若是錶迷，都會留心到錶圈上具有品牌象徵意義的特色H型螺絲，現在也「放大」成為運動型小牛皮腰帶上的腰帶扣，醒目視覺能高調炫品味。連手環上的金屬也鐫刻滿滿的H字，或成為筆記本的外型印花，具有相當鮮明的識別度。

▲Hublot（宇舶表）推出男士配件（圖／品牌提供）

▲結合鈦金筆蓋與橡膠筆身而成的鋼珠筆，售價63,000元。

常常能在宇舶表上看到各種珍稀金屬材質的運用，也能在配件中看到其「融合的藝術」之身影。像是鋼珠筆上用鍍黑鈦金屬打造筆蓋，筆身則以橡膠材質製成（另有有換成鈦金款版本）。皮帶的H字運用緞面鈦金屬塑造，而腰帶則是小牛皮材質，兩者搭配下，讓優雅更添視覺衝突。

▲Hublot（宇舶表）推出男士配件（圖／品牌提供）

▲任一配件都超有紳士風範。（圖／品牌提供）

這些2019春夏配飾系列，風格囊括商務旅行、正式服裝、休閒與運動，不論是男人要再乃種場合配戴，皆能在其中找到心頭好，若能跟品牌腕錶一起戴出門，舉手投足都能洩漏質感品味。

至於品牌曾以阿爾卑斯山上的岩石、綿羊毛等特殊材質做錶，或是招牌藍寶石、骷髏元素，搞不好下一季就會在配件裡面看得到。

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關鍵字：

風．LUXURY, Hublot, 宇舶表, 皇金, 鈦金屬, 皮帶, 配件, 配飾, 陶瓷, 手環
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