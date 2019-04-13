放洋名模／王思偉捱過「吃土」日子　美照登巴黎看板成就解鎖

▲伊林名模王思偉分享在海外工作的甘苦談。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／專題報導

伊林名模王思偉2011年讀高中時被星探挖掘，由於與王祖賢有幾分神似，被封為「小王祖賢」走上伸展台，但3年後想要更突破，從未踏上歐美土地的她決定到巴黎發展，經歷了一段苦等工作、旅費倒貼的「吃土」 生活，終於盼到自己的廣告在巴黎各大看板與公車上出現，「我的身影終於留在我打拼的城市裡了」！





▲王思偉認為當模特兒身心狀態要健全，才能接受挑戰。（圖／記者季相儒攝）

王思偉自認無論是在東方或西方，濃眉的她絕不是大家公認的美女，但她在模特兒路上想持續進步、吸收各種不同國家時尚圈的做事方法，因此克服害羞個性前進巴黎，抵達後的第一個工作是來自台灣的夏姿，緊接著是知名品牌Jean Paul Gaultier，燃起她的工作鬥志後，未料是陷入一段黑暗期。

▲王思偉憶起住巴黎時縮衣節食的日子忍不住苦笑。（圖／記者季相儒攝）

「完全不知道時裝周後，是一個超長的淡季」，當時巴黎大雪紛飛，怕冷的王思偉心像外面的天氣一樣寒，等工作上門的心情非常煎熬，將她的鬥志一點一滴磨光，她只能縮衣節食，到超市買打折的食材，煮健康的食物與家鄉味自我療癒，也保持最佳狀態等好運降臨。

▲王思偉到超市買特價的菜，做一桌家鄉味。（圖／王思偉提供，以下同）

她點出模特兒最辛苦的是調整心態，必須要適應別人對自己的否定，因為評選的設計師與團隊價值觀與模特兒未必相關，但卻要承受評選員的評價。她曾遇過一天內7、8個試鏡都被拒絕，甚至才一進門就被對方說「謝謝」，她知道錯不在自己，「心態要調適學習做更多的努力，而不是否定自己」，她也與外模室友們互相打氣取暖。

▲王思偉（中）與各國模特兒工作時相處愉快，互相打氣。

身為巴黎菜鳥模特兒，王思偉曾陷入掙扎，不斷問自己是否工作都要照單全收？她最難忘一回從米蘭到南法，連續十幾天在歐洲不同的城市工作，晚上全在巴士上打盹度過，體力已撐到極限，但抱著不想輸的心情，用更好的態度面對一切，回到法國接到LV（Louis Vuitton）珠寶秀，沒料到回台灣後再遇見LV珠寶高層，仍記得曾在法國工作的她，讓她欣喜地覺得一切都值得了。

▲王思偉第一次到米蘭發展，與Armani創辦人亞曼尼先生相見歡。

而成為法國喀什米爾品牌Eric Bompard廣告女主角，讓王思偉在異鄉打拼的成績單打上了勾，「當時看巴黎的大大小小看板、公車上的廣告都是我，好開心我的身影終於留在打拼的城市裡了｣，朋友還拍了一張顧客在巴黎左岸的Eric Bompard專門店櫥窗前駐足欣賞她的廣告照片，今日她再回憶一切，情緒依然相當激動。

▲王思偉見到法國人在巴黎左岸的Eric bompard專賣店欣賞她的廣告，非常感動。

去年起王思偉已結束3個月在歐洲、3個月在台灣兩地跑的日子，改以台灣為據點、有海外工作才飛到目的地集合，她笑著說：「住在國外接工作真的又愛又恨，每次到達都替自己打氣說『這次的我不一樣』，但等工作真的很消磨鬥志！」談及模特兒生涯的下一步規劃，她又點燃熱情說：「我要繼續拍照、走秀。」

▲王思偉曾為葡萄牙品牌Miguel Vieria（上）與Carlos Gil走秀。

王思偉檔案

生日：1987年5月20日

學歷：中原大學化學系材料組

身高：178公分

體重：55公斤

經歷：米蘭、巴黎等地為Sonia Rykiel、Aigner、Replay等品牌走秀

法國喀什米爾品牌Eric Bompard廣告主角

