fb ig video ETtoday search mobile

放洋名模／王思偉捱過「吃土」日子　美照登巴黎看板成就解鎖

> >

 ▲伊林名模王思偉分享在海外工作的甘苦談。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／專題報導

伊林名模王思偉2011年讀高中時被星探挖掘，由於與王祖賢有幾分神似，被封為「小王祖賢」走上伸展台，但3年後想要更突破，從未踏上歐美土地的她決定到巴黎發展，經歷了一段苦等工作、旅費倒貼的「吃土」 生活，終於盼到自己的廣告在巴黎各大看板與公車上出現，「我的身影終於留在我打拼的城市裡了」！

▲▼名模王思偉專訪。（圖／記者季相儒攝）

▲王思偉認為當模特兒身心狀態要健全，才能接受挑戰。（圖／記者季相儒攝）

王思偉自認無論是在東方或西方，濃眉的她絕不是大家公認的美女，但她在模特兒路上想持續進步、吸收各種不同國家時尚圈的做事方法，因此克服害羞個性前進巴黎，抵達後的第一個工作是來自台灣的夏姿，緊接著是知名品牌Jean Paul Gaultier，燃起她的工作鬥志後，未料是陷入一段黑暗期。

▲▼名模王思偉專訪。（圖／記者季相儒攝）

▲王思偉憶起住巴黎時縮衣節食的日子忍不住苦笑。（圖／記者季相儒攝）

「完全不知道時裝周後，是一個超長的淡季」，當時巴黎大雪紛飛，怕冷的王思偉心像外面的天氣一樣寒，等工作上門的心情非常煎熬，將她的鬥志一點一滴磨光，她只能縮衣節食，到超市買打折的食材，煮健康的食物與家鄉味自我療癒，也保持最佳狀態等好運降臨。

▲▼ 王思偉 。（圖／王思偉提供）

▲王思偉到超市買特價的菜，做一桌家鄉味。（圖／王思偉提供，以下同）

她點出模特兒最辛苦的是調整心態，必須要適應別人對自己的否定，因為評選的設計師與團隊價值觀與模特兒未必相關，但卻要承受評選員的評價。她曾遇過一天內7、8個試鏡都被拒絕，甚至才一進門就被對方說「謝謝」，她知道錯不在自己，「心態要調適學習做更多的努力，而不是否定自己」，她也與外模室友們互相打氣取暖。

▲▼ 王思偉 。（圖／王思偉提供）

▲王思偉（中）與各國模特兒工作時相處愉快，互相打氣。

身為巴黎菜鳥模特兒，王思偉曾陷入掙扎，不斷問自己是否工作都要照單全收？她最難忘一回從米蘭到南法，連續十幾天在歐洲不同的城市工作，晚上全在巴士上打盹度過，體力已撐到極限，但抱著不想輸的心情，用更好的態度面對一切，回到法國接到LV（Louis Vuitton）珠寶秀，沒料到回台灣後再遇見LV珠寶高層，仍記得曾在法國工作的她，讓她欣喜地覺得一切都值得了。

▲▼ 王思偉 。（圖／王思偉提供）

▲王思偉第一次到米蘭發展，與Armani創辦人亞曼尼先生相見歡。

而成為法國喀什米爾品牌Eric Bompard廣告女主角，讓王思偉在異鄉打拼的成績單打上了勾，「當時看巴黎的大大小小看板、公車上的廣告都是我，好開心我的身影終於留在打拼的城市裡了｣，朋友還拍了一張顧客在巴黎左岸的Eric Bompard專門店櫥窗前駐足欣賞她的廣告照片，今日她再回憶一切，情緒依然相當激動。

▲▼ 王思偉 。（圖／王思偉提供）

▲▼ 王思偉 。（圖／王思偉提供）

▲王思偉見到法國人在巴黎左岸的Eric bompard專賣店欣賞她的廣告，非常感動。

去年起王思偉已結束3個月在歐洲、3個月在台灣兩地跑的日子，改以台灣為據點、有海外工作才飛到目的地集合，她笑著說：「住在國外接工作真的又愛又恨，每次到達都替自己打氣說『這次的我不一樣』，但等工作真的很消磨鬥志！」談及模特兒生涯的下一步規劃，她又點燃熱情說：「我要繼續拍照、走秀。」

▲▼ 王思偉 。（圖／王思偉提供）

▲▼ 王思偉 。（圖／王思偉提供）

▲王思偉曾為葡萄牙品牌Miguel Vieria（上）與Carlos Gil走秀。

王思偉檔案
生日：1987年5月20日
學歷：中原大學化學系材料組
身高：178公分
體重：55公斤
經歷：米蘭、巴黎等地為Sonia Rykiel、Aigner、Replay等品牌走秀
法國喀什米爾品牌Eric Bompard廣告主角
 

關鍵字：

王思偉
fashion.net

熱門文章

周湯豪首穿「湯豪橘」西裝潮翻！　曝最大挑戰：瘦不下來

GUCCI傢俱店開張啦！美人魚「貝殼沙發」超夢幻

父母斷金援　李晶晶存半年薪敗《慾望城市》美鞋

48歲花美男車勝元自誇帥　戴千萬元De Beers胸針助威

卡地亞珠寶帶刺又細緻　滿足雙面女郎

日本爆紅的「3秒唇膏」單手滑蓋超便利，顏色神美直逼專櫃

33年前設計重出江湖！TOMMY HILFIGERＸ可口可樂太俏皮

切出美鑽是豪賭！GRAFF秀史上最大302克拉正方祖母綠形鑽石

打開化妝包／席惟倫鼻頭偷偷打亮、棉花棒是急救好物

「時尚小胖」Alber Elbaz親筆手繪　與TOD'S合作重出江湖

ET Fashion

推薦閱讀

北台灣最大！4千坪八景島水族館　2020年華泰名品城開幕

影／好市多保養品才是王道！網友狂推「4大必囤神物」　神奇香皂用過就回不去

兩性專家表示　除了性之外，其實有5個「情人會劈腿的真正理由」

影／手機永遠靜音「超難找」的4大星座！巨蟹靠緣份、水瓶懶得接電話 5星座錯把「曖昧」當「交往」　雙魚座窒息的付出斬桃花 父母斷金援　李晶晶存半年薪敗《慾望城市》美鞋　　 耍廢必備超巨大「懶骨頭沙發」　假日就是要陷在裡面發懶 健身教練：「3個動作」甩腰間肥肉，在家也能做 南韓女神一年狂甩28公斤！5大心得：三餐吃飽、健身不超過半小時 吳謹言「戒指黏膠帶」防止再噴飛　負評一片被批：太做作

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面