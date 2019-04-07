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SPAO x《蠟筆小新》聯名好生火　粉嫩鱷魚餅乾睡衣拉男友一起穿

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▲SPAOＸ蠟筆小新。（圖／翻攝自IG@SPAO_KR）

▲跟《蠟筆小新》穿同款！與SPAO合作推經典幾何圖形睡衣。（圖／翻攝自IG@spao_kr）

編輯／Ping　圖／翻攝自IG@spao_kr

超愛與《蠟筆小新》合作的SPAO，這次再度推出超可愛的睡衣系列，不僅有小新經典的幾何圖形睡衣款，這次還有少見的巧克餅鱷魚款，身為《蠟筆小新》鐵粉當然要全包啊！而且這次男女款都有，還不趕快帶回家跟男友一起穿情侶睡衣。

＃《蠟筆小新》經典幾何圖形睡衣

SPAO再度推出《蠟筆小新》的招牌睡衣，而且還提前幫各位準備好夏天的短袖款，除了有兩件式的睡衣（短袖上衣＋短褲）外，這次還推出連衣裙，讓各位可以跟小新穿同款的睡衣入睡～

▲SPAOＸ蠟筆小新。（圖／翻攝自IG@SPAO_KR）

▲跟小新穿同款不是夢，還不趕快去帶一套睡衣回家。（圖／翻攝自IG@spao_kr）

＃《蠟筆小新》巧克餅鱷魚睡衣

如果你是蠟筆小新迷就一定會知道，這隻粉紅色鱷魚就是出現在小新最愛的巧克餅包裝上，這次居然也跑到睡衣上耍萌，一共推出粉色與藍色兩款，不管是要跟男友穿情侶睡衣，還是要跟閨蜜來場睡衣派對都很適合喔。

▲SPAOＸ蠟筆小新。（圖／翻攝自IG@SPAO_KR）

▲還不趕快揪姐妹一起穿超萌的粉色鱷魚睡衣。（圖／翻攝自IG@spao_kr）

＃《蠟筆小新》刺繡T-Shirt

這次除了有睡衣外，還有超欠買的刺繡T-Shirt，可愛的小新、小白也跑來跟大家 Say Hi 嘍！這次一共有4種不同的顏色，不僅好看又好搭，不包色怎麼對得起自己。

▲SPAOＸ蠟筆小新。（圖／翻攝自IG@SPAO_KR）

▲小新、小白刺繡T-Shirt太欠買，身為鐵粉當然要包色啊！（圖／翻攝自IG@spao_kr）

這次SPAO與《蠟筆小新》聯名的系列將會在4／5於南韓實體店面販售，雖然目前官方尚未公布售價，不過就之前的聯名系列來說，SPAO的價錢都非常佛心、親民，喜歡的朋友們，如果剛好要去南韓旅遊就千萬不要錯過喔。

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關鍵字：

南韓, SPAO, 蠟筆小新, 日本, 聯名, 小新, 睡衣, T-Shirt
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