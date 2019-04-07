Nike搶攻平價市場！2020年將推出更多3000元有找的鞋款

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現在想要買一雙知名運動品牌的鞋款，動輒花費台幣3,000元以上，不是每個人都吃得消，畢竟鞋子是消耗品，有些人捨不得花大把鈔票，買一些很貴的鞋款，但是喜歡Nike鞋款的朋友，有好消息要告訴各位，近期，Nike的行政總裁Mark Parker表示，他們將在2020年推出更多的平價鞋款，藉此搶攻平價市場。

▲現在動輒3000元以上的運動鞋。（圖／翻攝自Nike官網）

根據研究機構NPD Group的資料，美國運動鞋的銷售有3分之2的鞋款，都是低於美金100元（約台幣3,000元），所以Nike認為平價市場的淺力非常大，並表示將會在2020年推出更多台幣3,000元以下的鞋款，這對消費者來說，是一個非常好的消息。

而Nike也公佈2018年的10大暢銷鞋款，其中的第1名，竟然是售價台幣2,200元的Nike Tanjun，該鞋款沒有任何緩震科技與新的技術，但是對於需求不大的朋友，這個價格是可以接受的，其中，前10名暢銷鞋款，還有2款平價運動鞋，分別是Nike Flex Contact與Nike Revolution 4。

▲Nike Tanjun為2018年的銷售冠軍。（圖／翻攝自Nike官網）

▲Nike Revolution 4為銷售榜第7名。（圖／翻攝自Nike官網）

▲Nike Flex Contact排在第10名。（圖／翻攝自Nike官網）

Nike的行政總裁Mark Parker也表示，Nike不止要在高端市場有競爭力，而是每個價位都要有一定的水平，並且將優秀的設計與平價鞋款融合，藉此讓消費者覺得物超所值，而這個計畫將拓展全世界，不過，目前沒有這項計畫的細節，但是各位朋友可以期待一下2020年，就讓我們拭目以待吧！

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