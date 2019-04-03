海莉鮑德溫穿ZARA連身褲美翻！「春夏必買款推薦」全都兩千元有找

編輯 ／Ann 圖／翻攝自IG@haileybieber、ZARA官網

小賈斯汀（Justine Biber）和妻子海莉鮑德溫（Hailey Baldwin）婚後依舊到處放閃，一舉一動都是焦點。海莉的穿搭也屢次上新聞，不少人覺得她的衣服一定出自昂貴名牌，不過近期她PO出兩人在遊艇上度假的合照，就有眼尖網友挖出同款連體褲，竟然出自平價品牌ZARA，只要台幣1500元有找。

▲海莉同款出自平價品牌ZARA。（圖／翻攝自IG、ZARA官網）

海莉身為炙手可熱的模特兒，穿搭一向很有自己的風格。照片中她輕輕靠著小賈斯汀的肩膀，兩人坐在遊艇的扶手上，完美詮釋輕便度假風。而海莉身上這件連體褲，襯托出姣好的S曲線。也馬上被眼尖網友翻出，是出自快時尚品牌ZARA的「皺褶效果連身長褲」當然價格也很親民，官網售價NT$ 1,490。

▲特殊皺褶設計，呈現度假風。（圖／翻攝自IG、ZARA官網）

配色選擇溫柔的奶茶色，百搭又時尚。更以輕薄飄逸的皺褶材質，胸前深V設計，搭配獨特的挖背交叉吊帶，腰側接縫配有隱形拉鍊，展現獨具魅力的「海莉式性感」。

相信這款連身褲經過海莉加持，勢必會熱賣一空。以下就提供其他三款春夏ZARA連身褲，給粉絲們參考。

其實不論是長版、短版的高腰設計都能拉長身材比例，如果是手臂肉肉的女生，也可以選擇蓬蓬袖款式，可愛又時尚。在連身褲下方搭配涼鞋或是便鞋都很適合，姐妹們快點入手吧！只能說海莉穿過的連身褲，除了熱賣也將成為新一季時尚的指標。

▲條紋連身長褲 ，NT$ 1,490。（圖／翻攝自ZARA官網）

▲手工風格印花連身短褲，NT$ 1,490。（圖／翻攝自ZARA官網）

▲手工風格連身長褲，NT$ 1,990。（圖／翻攝自ZARA官網）

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