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療癒「貓腳杯」底下有反差萌亮點！　奴才們絕對失心瘋

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▲療癒「貓腳杯」（圖／翻攝自vvstore.jp）

▲這個「貓腳杯」實在太逼真啦～（圖／翻攝自vvstore.jp）

編輯／Jack

近期市面上出現多款「雙層動物杯」，倒入各種顏色飲料就會收穫「不同膚色」的可愛動物，引起廣大迴響。而現在還有一款會令「貓奴才」們失心瘋的杯子誕生，以腳為形狀，杯底還有粉紅肉球，療癒到不行啊～

▲療癒「貓腳杯」（圖／翻攝自vvstore.jp）

▲不只有花紋，還有肉球、爪子設計，超可愛～（圖／翻攝自vvstore.jp）

專賣許多新奇小物的日本雜貨網站Village Vanguard，推出一系列的「貓腳杯」，顧名思義就是將貓腳為造型，首波有3款花紋，甚至找來有著相同花色的貓咪一起拍攝。倒入牛奶後就是一隻雪白的腳，若換成奶茶、咖啡就有如橘貓的腳，是不是爆炸可愛？

▲療癒「貓腳杯」（圖／翻攝自vvstore.jp）

▲倒入柳橙汁根本是「巧虎」的顏色XD（圖／翻攝自vvstore.jp）

沒過多久，第二波便「升級」成老虎與豹兩種花紋，連廣告都以戶外為背景，更增添了野性風情。當你倒進柳橙汁或牛奶時，就會看到一隻老虎的腳，另外則有花豹的大小不一斑紋，滿足想要豢養大貓的心。

▲療癒「貓腳杯」（圖／翻攝自vvstore.jp）

▲跟喵星人排排站，這畫面太有趣。（圖／翻攝自vvstore.jp）

兩波商品雖然「霸氣度」不同，但杯底同樣都有會令貓奴才們瘋狂的粉紅肉球，腳底的爪子，也用不同粗細線條區分。看似相像，卻在小地方作出趣味設計。目前有230ml、300ml兩種尺寸，長度約9.2與11公分。另外還有毫無花紋的素色腳款式，快點跟小朋友、另一半一起用吧。

▲療癒「貓腳杯」（圖／翻攝自vvstore.jp）

▲乾杯的畫面瞬間變好萌～（圖／翻攝自vvstore.jp）

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關鍵字：

貓腳杯, 老虎, , 肉球, 奴才, 貓奴
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