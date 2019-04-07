GOLF le FLEUR*新系列連鱷魚都想要！仿皮紋路晉升最兇聯名款

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@golfwang

Converse 與Tyler, the Creator造物主泰勒合作的GOLF le FLEUR*系列鞋款非常受歡迎，每每發售新系列都會引發排隊熱潮，這次又推出了「FAUX SKIN」新系列，特別的是這次的重點並不在配色上，而是在材質上有了新鮮的改變！這雙採用了仿鱷魚皮紋路的皮革，帥氣得連鱷魚本人都想要！

GOLF le FLEUR*系列的聯名鞋款中，大致上都不曾改變過One Star的版型以及鞋身側邊的小花標誌，此次也同樣保留了經典的版型，從前多是以大膽的跳色搭配作為設計，繼近期以來的粗麻、反光等特殊材質引起話題後，這次的「FAUX SKIN」系列人造皮革也好吸睛～

圖中可以看到「鱷魚」在此系列形象照中佔了舉足輕重的角色，直接咬住鞋子的模樣超級兇猛！又有點可愛，「FAUX SKIN」系列共推出了三種顏色，米白、黑與綠色，加上鞋舌上的金色刺繡小花標誌，仔細觀察紋路的話會發現，每一雙的皮革表面都長得不一樣，所以可以說每雙都是獨一無二的！

此系列已於4月6日正式上市，喜歡的朋友可以在官方網站與美國golf門市購買到，不過台灣的發售消息則還需要等待官方公布。

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