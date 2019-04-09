fb ig video ETtoday search mobile

甜點控快看！春天必嚐5款「櫻花系」美食　超夢幻聖代、蒙布朗

> >

▲只剩半個月！趕上 2019「櫻花祭」尾聲，一起來餐桌上賞櫻吧 。（圖／女子學提供）

接連一周都是晴朗的好天氣，讓人的心情也跟著旋轉跳躍了起來，屬於戀愛的季節總算要到來。不過，在真愛來臨之前，可別錯過「初春限定」的櫻花祭阿，先來用充滿少女色系的粉紅甜點寵愛自己一番吧！

猶記第一次嚐到櫻花系列的蛋糕時，原以為「櫻花」只是個噱頭，大概「好拍不好吃」吧！結果沒想到，吃一口便驚為天人，從此每年都心心念念春天的到來，還沒吃過的你，一定要好好把握今年的機會阿！

1. 七見櫻堂

▲只剩半個月！趕上 2019「櫻花祭」尾聲，一起來餐桌上賞櫻吧 。（圖／女子學提供）

▲（圖／七見櫻堂 官方網站）

七見櫻堂是一間以手工巧克力和彌月蛋糕的甜點店，每年都會推出「抹茶祭」和「櫻花祭」，今年櫻花祭的品項除了和去年一樣，有依然是人氣王的「富士櫻櫻花蒙布朗」外，還新增了「撫子櫻花費南雪」、「花日記櫻花板夾酥餅」。瞧，那蒙布朗外層綿密環繞的鮮奶油，讓人恨不得立刻吃到它阿！

● 期間限定：3／14－4／14

2. 安普蕾修

▲只剩半個月！趕上 2019「櫻花祭」尾聲，一起來餐桌上賞櫻吧 。（圖／女子學提供）

▲（圖／安普蕾修官方粉絲專頁）

來自日本手作起司塔名店的安普蕾修，也是連續好幾年都有推出「春季限定」的口味，這次的口味有「伯爵茶黑糖麻吉起士塔」和「櫻花抹茶白豆起士塔」兩種。淡粉色的櫻花完美融合於起司內餡之中，裡頭竟然還裹藏著日本靜岡抹茶與白鳳豆泥交織而成的撞色夾心，三種看似不相干的元素，組合起來的味覺饗宴，卻是讓人為之驚艷。

3. 108 抹茶茶廊

▲只剩半個月！趕上 2019「櫻花祭」尾聲，一起來餐桌上賞櫻吧 。（圖／女子學提供）

▲（圖／108 抹茶茶廊 官方粉絲專頁）

才剛說抹茶和櫻花是絕配搭檔，這一家抹茶屆的佼佼者「108 抹茶天堂」也跟上櫻花祭，推出同為期間限定的春季商品啦！不僅有超夢幻的粉嫩「櫻花聖代」，還有「櫻花白玉」和「黃豆粉白玉」這兩種大判燒可以選擇。

櫻花聖代以晶瑩剔透的櫻花寒天加上草莓做為底層，上層除了有招牌舒芙蕾起司蛋糕、抹茶霜淇淋外，還有鹽漬櫻花、特製櫻花餡、紅豆餡、白玉等配料，整杯看起來超澎派！飯後來兩顆好吃的大判燒，再加上一杯櫻花聖代，不用情人都覺得幸福滿滿。

● 期間限定：僅販售至4／21

4. Lady M

▲只剩半個月！趕上 2019「櫻花祭」尾聲，一起來餐桌上賞櫻吧 。（圖／女子學提供）

▲（圖／Lady M Taiwan 官方粉絲專頁）

這股唯美又浪漫的櫻花熱，身為「千層屆 LV」的 Lady M，怎麼可能錯過！不只 4／4－5／15 將於台北復興 SOGO 開設全球唯一粉紅限定的快閃店，還趁勢推出全台首賣的「櫻花莓果千層蛋糕」，櫻花的粉嫩加上莓果的酸甜，這不正是春天戀愛的滋味嗎？

而且 Lady M 薄得透光的蛋皮和滑順濃郁的內餡鮮奶油，不管是要排隊多久都會讓人毫不猶豫地回答：我願意！目前只有「百香果起司蛋糕」是復興 SOGO 快閃店限定，所以如果是想要吃「櫻花莓果千層蛋糕」的話，三間店都可以吃到唷！

● 期間限定：4／3－4／29

5. 時飴

▲只剩半個月！趕上 2019「櫻花祭」尾聲，一起來餐桌上賞櫻吧 。（圖／女子學提供）

▲（圖／時飴 官方粉絲專頁）

最後一間，從網路賣到實體的「時飴」，可想而知，它有多好吃！承襲日本人將八重櫻取下後以鹽醃漬的傳統，將櫻花的美好風味長久保存，同時也在千層中的精髓─鮮奶油內餡中加入「靈魂」櫻花醬，使得整個蛋糕既粉嫩又順口，其鹹鹹甜甜的箇中滋味，真的只有親自品嘗才能領略呀！

● 期間限定：預計推出至四月中旬

櫻花的花期雖然不長，但在品嘗過這些美味的櫻花系列甜點後，甜蜜滿載的幸福回憶，卻是會恆久留存在我們的味蕾裡，獨綻芬芳，沒齒難忘。

延伸閱讀：

人生就是如此愜意！在民生社區的日光綠蔭中享受午後寧靜：編輯激推的 4 間不限時咖啡廳

什麼！妳居然還不知道這些人氣網路甜點都已經開實體店了！快揪姐妹們去吧！

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/

關鍵字：

女子學, 美食, 甜點, 櫻花, 櫻花祭, 季節, 春節
fashion.net

熱門文章

香奈兒引領疊戴珠寶風潮　菱格紋手環再添新鮮貨

設計師忙什麼／周裕穎大學刻苦「夜縫」　師生戀娶辣妹學生

懂・時尚／Marc Jacobs曾被開除又如何？走過30年時尚路

職‧訪／跨界做「包」仍有頑童心　公仔教父Michael Lau最怕長大

李曉涵不怕白色行李箱刮花　帶喬治傑生新歡旅行

2000元親自設計LONGCHAMP包　法國工坊製作2個月到貨

史上最水感！迪奧巨星唇膏推出超美24色，讓你絕不踩雷

香奈兒開幕趴！《鬼怪》金高恩露大腿　同場「阿使」李棟旭

風．LUXURY／宇舶表攻佔男人行頭！「皇金」錶配手環帥氣加倍

王大仁攜手UNIQLO　公開「內衣外穿」時尚法則

ET Fashion

推薦閱讀

一直唸男友只會感情疏遠！女人必學4個聰明管男人的小手段

依照臉型綁馬尾，不同高度差很大　晉升完美側顏女神

南韓女神一年狂甩28公斤！5大心得：三餐吃飽、健身不超過半小時

山寨Supreme遭全面下架！正版創辦人談仿冒商歪風：「消費者認知太悲哀」 2019年是愛迪達的天下！全黑、經典配色YEEZY BOOST 350 V2都將回歸 仰臥起坐沒用是因為「腹肌力」不足！5步驟拉筋操深層燃脂，兩週小腹掰掰 想比同齡看起來更年輕　研究：2種運動，不老酶活性增3倍 凱特王子妃換貴族造型師　替時尚衣Q加分 瘦不下來都是妹妹害的？國外研究：身為姊姊肥胖機率高達29％ 楊謹華早餐吃一顆烤馬鈴薯與水煮蛋　簡單作法公開

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面