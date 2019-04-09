甜點控快看！春天必嚐5款「櫻花系」美食　超夢幻聖代、蒙布朗

接連一周都是晴朗的好天氣，讓人的心情也跟著旋轉跳躍了起來，屬於戀愛的季節總算要到來。不過，在真愛來臨之前，可別錯過「初春限定」的櫻花祭阿，先來用充滿少女色系的粉紅甜點寵愛自己一番吧！

猶記第一次嚐到櫻花系列的蛋糕時，原以為「櫻花」只是個噱頭，大概「好拍不好吃」吧！結果沒想到，吃一口便驚為天人，從此每年都心心念念春天的到來，還沒吃過的你，一定要好好把握今年的機會阿！

1. 七見櫻堂

▲（圖／七見櫻堂 官方網站）

七見櫻堂是一間以手工巧克力和彌月蛋糕的甜點店，每年都會推出「抹茶祭」和「櫻花祭」，今年櫻花祭的品項除了和去年一樣，有依然是人氣王的「富士櫻櫻花蒙布朗」外，還新增了「撫子櫻花費南雪」、「花日記櫻花板夾酥餅」。瞧，那蒙布朗外層綿密環繞的鮮奶油，讓人恨不得立刻吃到它阿！

● 期間限定：3／14－4／14

2. 安普蕾修

▲（圖／安普蕾修官方粉絲專頁）

來自日本手作起司塔名店的安普蕾修，也是連續好幾年都有推出「春季限定」的口味，這次的口味有「伯爵茶黑糖麻吉起士塔」和「櫻花抹茶白豆起士塔」兩種。淡粉色的櫻花完美融合於起司內餡之中，裡頭竟然還裹藏著日本靜岡抹茶與白鳳豆泥交織而成的撞色夾心，三種看似不相干的元素，組合起來的味覺饗宴，卻是讓人為之驚艷。

3. 108 抹茶茶廊

▲（圖／108 抹茶茶廊 官方粉絲專頁）

才剛說抹茶和櫻花是絕配搭檔，這一家抹茶屆的佼佼者「108 抹茶天堂」也跟上櫻花祭，推出同為期間限定的春季商品啦！不僅有超夢幻的粉嫩「櫻花聖代」，還有「櫻花白玉」和「黃豆粉白玉」這兩種大判燒可以選擇。

櫻花聖代以晶瑩剔透的櫻花寒天加上草莓做為底層，上層除了有招牌舒芙蕾起司蛋糕、抹茶霜淇淋外，還有鹽漬櫻花、特製櫻花餡、紅豆餡、白玉等配料，整杯看起來超澎派！飯後來兩顆好吃的大判燒，再加上一杯櫻花聖代，不用情人都覺得幸福滿滿。

● 期間限定：僅販售至4／21

4. Lady M

▲（圖／Lady M Taiwan 官方粉絲專頁）

這股唯美又浪漫的櫻花熱，身為「千層屆 LV」的 Lady M，怎麼可能錯過！不只 4／4－5／15 將於台北復興 SOGO 開設全球唯一粉紅限定的快閃店，還趁勢推出全台首賣的「櫻花莓果千層蛋糕」，櫻花的粉嫩加上莓果的酸甜，這不正是春天戀愛的滋味嗎？

而且 Lady M 薄得透光的蛋皮和滑順濃郁的內餡鮮奶油，不管是要排隊多久都會讓人毫不猶豫地回答：我願意！目前只有「百香果起司蛋糕」是復興 SOGO 快閃店限定，所以如果是想要吃「櫻花莓果千層蛋糕」的話，三間店都可以吃到唷！

● 期間限定：4／3－4／29

5. 時飴

▲（圖／時飴 官方粉絲專頁）

最後一間，從網路賣到實體的「時飴」，可想而知，它有多好吃！承襲日本人將八重櫻取下後以鹽醃漬的傳統，將櫻花的美好風味長久保存，同時也在千層中的精髓─鮮奶油內餡中加入「靈魂」櫻花醬，使得整個蛋糕既粉嫩又順口，其鹹鹹甜甜的箇中滋味，真的只有親自品嘗才能領略呀！

● 期間限定：預計推出至四月中旬

櫻花的花期雖然不長，但在品嘗過這些美味的櫻花系列甜點後，甜蜜滿載的幸福回憶，卻是會恆久留存在我們的味蕾裡，獨綻芬芳，沒齒難忘。

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