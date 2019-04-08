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灰色調有質感！BEAMS x New Balance全新Logo系列「NBeams」

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編輯／Duke

最受歡迎的日本選貨店BEAMS，經常與各式品牌進行聯名，而 NB（New Balance）便是長年合作的對象，近日雙方推出新的系列「NBeams」，其中以往的NB與其他品牌的合作，都不曾改變Logo的設計，不過，因為與BEAMS有長年合作的關係，這次破例將NB的Logo改為NBeams，象徵雙方的友好關係。

今番的合作，推出了半拉鍊外套、T-Shirt、短褲、帽子，並以NB最經典的灰色來呈現這次的單品，設計的方面，將半拉鍊外套、短褲、帽子上，加入NBeams的Logo，並運用網布與拉鍊的設計，創造出城市休閒的感覺。

▲NBeams。（圖／翻攝自Beams.JP）

▲半拉鍊外套售價為日圓14,904元（約台幣4,180元）、短褲售價為日圓9,504元（約台幣2,660元）。（圖／翻攝自BEAMS.JP）

▲NBeams。（圖／翻攝自Beams.JP）

▲T-Shirt、帽子售價皆為日圓6,264元（約台幣1,750元）。（圖／翻攝自BEAMS.JP）

後續也有推出男童版的NB X BEAMS，共推出雨衣、T-Shirt、短褲、鞋子、襪子以及帽子，顏色為黑、白2色，設計上，運用多種顏色的Logo，打造繽紛的感覺，非常適合小朋友活撥的形象。

▲NBeams。（圖／翻攝自Beams.JP）

▲雨衣售價為日圓12,960元（約台幣3,630元）。（圖／翻攝自BEAMS.JP）

▲NBeams。（圖／翻攝自Beams.JP）

▲T-Shirt售價為日圓5,292元（約台幣1,480元）。（圖／翻攝自BEAMS.JP）

▲NBeams。（圖／翻攝自Beams.JP）

▲帽子售價為日圓4,860元（約台幣1,360元）、短褲售價為日圓8,424元（約台幣元2,350元）。（圖／翻攝自BEAMS.JP）

▲NBeams。（圖／翻攝自Beams.JP）

▲襪子售價為日圓1,944元（約台幣540元）、鞋子售價為日圓11,880元（約台幣元3,330元）。（圖／翻攝自BEAMS.JP）

目前的合作系列，已經在日本的BEAMS店鋪以及官網開賣，不過，目前沒有台灣販售的消息，喜歡的朋友，可以先在日本官網下單一波囉！

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關鍵字：

NBeams, NB, BEAMS, 日本, 選貨店, 聯名, NewBalance
fashion.net

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