暗沉、油光走開！Kiehl’s推出第1支最強「控油」防曬

▲水感無油，還能抑制油光，堪稱夏季完美防曬。（影／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉 / 台北報導

誰說高防曬力和清爽不可兼得？Kiehl’s的防曬一向有口皆碑，從防護乳、CC霜，還有發光素顏霜，每年都是熱銷TOP 10，2019年針對亞洲濕熱氣候推出「會控油」的防曬，一抹吸附油脂，塗抹肌膚還有微微涼感呢！

防曬總給人黏膩感受，油性肌膚更擔心後續上妝會使肌膚出油、暗沉，為了解決大家的防曬困擾，Kiehl’s防曬家族再添生力軍，專為亞洲濕熱氣候而生的集高效清爽零油光UV水凝露。

這款最新推出的控油防曬、除了擁有品牌引以為傲的獨家「3重UV防護科技」，能更有效抵禦光傷害，不用擔心肌膚曬黑曬老，更添加獨特抑制油光科技，能有效減少肌膚表層油光，達到肌膚控油使底妝不脫妝。

超水感的水凝露質地，內含薄荷萃取物，一抹肌膚瞬間產生涼感，使肌膚膚溫涼3度。無油脂、無防腐劑、無香料、不致粉刺的保證，使用上溫和好放心！集高效清爽零油光UV水凝露，30ml，1,400元。

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