林俊傑、羅志祥搶曬CHANEL x Pharrell聯名　誰搭得比較好看？

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近期，最夯的單品一定是香奈兒（Chanel）與菲董（Pharrell Williams）聯名的Chanel X Pharrell系列，而網路上也出現許多潮人曬出自己的戰利品，從服飾到鞋款通通都有，讓人看了非常羨慕，不過，說到曬出自己的戰利品，絕對不能錯過2個人，那就是林俊傑與羅志祥，這2位常常在IG上分享買了什麼稀世好物，最近2人也不約而同，分別曬出Chanel X Pharrell的聯名系列。

▲Chanel X Pharrell聯名系列。（圖／翻攝自IG@pharrell）

1.林俊傑

林俊傑是各式精品與潮流單品的愛好者，自然不會錯過這個系列，而林俊傑身上的墨鏡、包包、手鍊，全部都是Chanel X Pharrell的商品，完全就是個帶貨王。

▲林俊傑曬出這次聯名的墨鏡與手鍊。（圖／翻攝自IG@jjlin）

▲林俊傑的大包包為最顯眼的單品。（圖／翻攝自IG@jjlin）

2.羅志祥

上次介紹羅志祥的收藏，就知道他有許多不得了的收藏，而近期最夯的Chanel X Pharrell單品，羅志祥更是大手筆買了T-Shirt、漁夫帽、鞋子以及3個包款，每樣單品都讓人非常心動！

▲羅志祥大手筆買了許多要價不斐的單品。（圖／翻攝自IG@showlo）

▲以藍色為主題，搭配塗鴉小白鞋，非常好看。（圖／翻攝自IG@showlo）

這次2人的搭配都是以藍色為主題，來搭配Chanel X Pharrell的單品，不知道各位朋友覺得哪位的穿搭比較好看呢？Chanel X Pharrell的聯名系列已於4／4在台灣開賣：可至台北新光三越信義新天地A9香奈兒限時概念店、台中大遠百香奈兒專賣店購買，喜歡的朋友千萬別錯過！

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