夢幻得太犯規！日本星巴克「草莓星冰樂」回歸　還能吃到馬卡龍

▲吃貨要暴動啦～日本星巴克「草莓星冰樂」即將回歸！（圖／翻攝自StarbucksJapan FB ）

編輯／Jack

螞蟻人現在立刻訂機票！日本星巴克在2018年推出用新鮮草莓製成的「草莓星冰樂」，將於4月11日回歸！這回把口感再升級，還加入草莓馬卡龍，為飲品增添輕脆口感，只不過是期間限定，想嚐嚐這夢幻滋味嗎？快把握時間啊～

▲在2018年推出的「草莓星冰樂」，獲得滿滿好評。（圖／翻攝自starbucks_j IG）

2018年推出的草莓星冰樂（Strawberry Very Much Frappuccino），標榜完全不添加牛奶，是直接將草莓搗碎、加入草莓醬與草莓粉奶油而成，酸酸甜甜滋味外，更吃得到真實草莓果肉。嚐過的網友都留下深刻印象，直呼：「完全沒香精味又清爽，超推薦！」

▲紅、白兩個版本，都好想喝喝看～（圖／翻攝自starbucks_j IG）

2019回歸的草莓星冰樂還分成兩種口味，紅色版本就是原汁原味重現去年令人失心瘋的飲品，除了口感很豐富，外觀也是標誌的草莓配色，隨便拍都散發夢幻少女心。

全新登場的白色版本，同樣有草莓果肉、果醬，還加入白摩卡糖漿與「草莓馬卡龍」，香濃度更上一層之外，也能吃得到輕脆口感。消息一出立刻引起許多「螞蟻人」暴動，紛紛敲碗希望台灣星巴克也開賣。近日要去日本玩的人，千萬要喝喝看啊！

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