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The North Face紫標最新聯名　山系配色＋機能布料，隨便搭都好看

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編輯／Duke

The North Face Purple Label（紫標）系列商品，往往都是日本限定的支線，近日卻突發登陸北美以及倫敦販售，讓人不經猜想，是不是有機會拓展全世界。最近，The North Face紫標與Beauty & Youth合作，推出2019SS限定系列，並以城市機能為主題，推出系列商品，讓人們輕鬆穿著，不過，這次依舊是日本限定，完全推翻了人們的猜測。

▲TNF紫標。（圖／翻攝自Beauty & Youth官網）

▲本次The North Face紫標與Beauty & Youth的合作商品。（圖／翻攝自Beauty & Youth官網）

The North Face紫標與Beauty & Youth合作的系列，以城市機能為主軸設計，顏色皆為深藍色以及大地色，並採用了The North Face全新的有機棉觸感材質製成，共推出長袖T-Shirt、山系短褲、漁夫帽以及腰包，全面搶攻喜歡紫標商品的客層。

▲TNF紫標。（圖／翻攝自Beauty & Youth官網）

▲長袖T-Shirt搭起來輕鬆簡單。（圖／翻攝自Beauty & Youth官網）

▲TNF紫標。（圖／翻攝自Beauty & Youth官網）

▲山系短褲版型好看，隨便搭都好看。（圖／翻攝自Beauty & Youth官網）

▲TNF紫標。（圖／翻攝自Beauty & Youth官網）

▲漁夫帽絕對是夏天的穿搭利器。（圖／翻攝自Beauty & Youth官網）

▲TNF紫標。（圖／翻攝自Beauty & Youth官網）

▲機能腰包可以裝許多小東西。（圖／翻攝自Beauty & Youth官網）

這次的合作商品，預計將於5月中旬發售，喜歡的朋友，已經可以在Beauty & Youth日本官方網站預約，而長袖T-Shirt售價為日圓11,880元（約台幣3,330元）、山系短褲售價為日圓17,280元（約台幣4,840元）、漁夫帽售價為日圓7,992元（約台幣2,240元）、腰包售價為日圓7,344元（約台幣2,060元）。

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關鍵字：

TheNorthFace, 紫標, 日本限定, Beauty&Youth, 城市機能, 山系短褲
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