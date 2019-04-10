髒了的白衣別急著丟！3個方法讓「黃漬」清潔溜溜

▲春夏一身白色裝扮給人清爽感。（圖／翻攝自IG/jessica.syj）

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拿出去年穿的白T竟發現，腋下或是袖口染上黃漬，這時候別急著丟！國外網站Who What Wear提出3個簡單方法幫助你去除黃漬，作法相當簡單，材料在家裡都可以找的到。省下買白T的錢，又可以再買好多件衣服啦！

▲檸檬是居家清潔好物。（圖／翻攝自Who What Wear官網）

檸檬去漬法

將檸檬榨汁和清水混合，用毛巾沾檸檬水在黃漬位置輕輕擦拭，擦到黃漬變淡，接著再用水清洗，髒污一掃而空。

▲食鹽在廚房就能輕鬆取得。（圖／翻攝自Who What Wear官網）

食鹽去漬法

以4匙鹽混入一公升熱水溶解，接著將毛巾沾取熱鹽水，於污漬位置往同一個方向擦拭，不需要清洗，等待衣服乾就能看到效果。

▲蘇打粉扮演居家清潔重要角色。（圖／翻攝自Who What Wear官網）

蘇打粉去漬法