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髒了的白衣別急著丟！3個方法讓「黃漬」清潔溜溜

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▲▼白衣去黃漬3招。（圖／翻攝自IG）

▲春夏一身白色裝扮給人清爽感。（圖／翻攝自IG/jessica.syj）

編輯 / Amber

拿出去年穿的白T竟發現，腋下或是袖口染上黃漬，這時候別急著丟！國外網站Who What Wear提出3個簡單方法幫助你去除黃漬，作法相當簡單，材料在家裡都可以找的到。省下買白T的錢，又可以再買好多件衣服啦！

▲▼白衣黃漬清除法。（圖／翻攝自Who What Wear網站）

▲檸檬是居家清潔好物。（圖／翻攝自Who What Wear官網）

檸檬去漬法

將檸檬榨汁和清水混合，用毛巾沾檸檬水在黃漬位置輕輕擦拭，擦到黃漬變淡，接著再用水清洗，髒污一掃而空。

▲▼白衣黃漬清除法。（圖／翻攝自Who What Wear網站）

▲食鹽在廚房就能輕鬆取得。（圖／翻攝自Who What Wear官網）

食鹽去漬法

以4匙鹽混入一公升熱水溶解，接著將毛巾沾取熱鹽水，於污漬位置往同一個方向擦拭，不需要清洗，等待衣服乾就能看到效果。

▲▼白衣黃漬清除法。（圖／翻攝自Who What Wear網站）

▲蘇打粉扮演居家清潔重要角色。（圖／翻攝自Who What Wear官網）

蘇打粉去漬法

準備4匙蘇打粉和和1/4杯熱水，將蘇打水粉溶於熱水之中，接著以毛巾沾取蘇打水，稍微用點力道將黃漬抹去，待黃漬擦淡後在丟入洗衣機中清洗。

▲▼白衣去黃漬3招。（圖／翻攝自Pinterest）

▲白T是夏季不會出錯的萬能單品。（圖／翻攝自Pinterest）

除了以上3種方式，網友們更熱心提供其他偏方，像是用痱子粉在衣服黃黃的地方塗抹後，再來重新洗滌，就能夠有效去黃，又或是將有黃污漬的地方放入菠菜水中搓揉，浸泡10分鐘後，再依正常程序洗淨衣物，衣物上黃漬成分主要是蛋白質，菠菜經過水煮會釋出可溶解蛋白質成分，難怪黃漬能清潔溜溜。

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關鍵字：

白衣, 清洗, 黃漬, 清潔
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