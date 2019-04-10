髒了的白衣別急著丟！3個方法讓「黃漬」清潔溜溜

▲春夏一身白色裝扮給人清爽感。（圖／翻攝自IG/jessica.syj）
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拿出去年穿的白T竟發現，腋下或是袖口染上黃漬，這時候別急著丟！國外網站Who What Wear提出3個簡單方法幫助你去除黃漬，作法相當簡單，材料在家裡都可以找的到。省下買白T的錢，又可以再買好多件衣服啦！
▲檸檬是居家清潔好物。（圖／翻攝自Who What Wear官網）
檸檬去漬法
將檸檬榨汁和清水混合，用毛巾沾檸檬水在黃漬位置輕輕擦拭，擦到黃漬變淡，接著再用水清洗，髒污一掃而空。
▲食鹽在廚房就能輕鬆取得。（圖／翻攝自Who What Wear官網）
食鹽去漬法
以4匙鹽混入一公升熱水溶解，接著將毛巾沾取熱鹽水，於污漬位置往同一個方向擦拭，不需要清洗，等待衣服乾就能看到效果。
▲蘇打粉扮演居家清潔重要角色。（圖／翻攝自Who What Wear官網）
蘇打粉去漬法
準備4匙蘇打粉和和1/4杯熱水，將蘇打水粉溶於熱水之中，接著以毛巾沾取蘇打水，稍微用點力道將黃漬抹去，待黃漬擦淡後在丟入洗衣機中清洗。
▲白T是夏季不會出錯的萬能單品。（圖／翻攝自Pinterest）
除了以上3種方式，網友們更熱心提供其他偏方，像是用痱子粉在衣服黃黃的地方塗抹後，再來重新洗滌，就能夠有效去黃，又或是將有黃污漬的地方放入菠菜水中搓揉，浸泡10分鐘後，再依正常程序洗淨衣物，衣物上黃漬成分主要是蛋白質，菠菜經過水煮會釋出可溶解蛋白質成分，難怪黃漬能清潔溜溜。