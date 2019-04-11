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MLB球迷有福了！Carhartt x ’47聯名棒球帽　咖啡色百搭、任何頭形都能戴

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編輯／Duke

日前，美國工裝品牌Carhartt與波士頓運動品牌47 Brand進行聯名，推出MLB（美國職棒大聯盟）的聯名款棒球帽，並特別選用帆布材質打造系列帽款，其中，除了有洋基、道奇等人氣球隊，還有其他28支球隊的聯名款棒球帽，供其他隊的粉絲購買。

▲Carhartt X 47 Brand。（圖／翻攝自47 Brand官網）▲Carhartt X 47 Brand。（圖／翻攝自47 Brand官網）

▲上圖為洋基隊、下圖為道奇隊，都是球迷很多的球隊。（圖／翻攝自47 Brand官網）

▲Carhartt X 47 Brand。（圖／翻攝自47 Brand官網）

▲也有提供其他隊伍的帽款。（圖／翻攝自47 Brand官網）

作為雙方的第二次合作，這次在棒球棒材質的部份，選用了Carhartt經典的帆布，而設計上，在棒球帽的前頭、側邊、後面，分別繡上隊徽以及47 Brand、Carhartt的Logo；顏色部份，則是提供咖啡色、黑色，而聯名款的帽子皆為可調式，所以不用擔心頭形的問題哦！

▲Carhartt X 47 Brand。（圖／翻攝自47 Brand官網）

▲Carhartt X 47 Brand的聯名款棒球帽，為可調式帽款。（圖／翻攝自47 Brand官網）

除了Carhartt X 47 Brand的聯名款棒球帽以外，47 Brand還有販售許多運動項目的帽子，像是NBA（國家籃球協會）、NFL（國家美式足球聯名）以及NHL（國家冰球聯盟）等職業球隊。

▲Carhartt X 47 Brand。（圖／翻攝自47 Brand官網）▲Carhartt X 47 Brand。（圖／翻攝自47 Brand官網）

▲47 Brand有提供其他職業運動隊伍的帽款。（圖／翻攝自47 Brand官網）

這一次合作推出的帽子都非常好看，而且顏色皆為百搭的色系，也可以支持喜愛的球隊。目前Carhartt X 47 Brand的聯名款棒球帽已經推出，有興趣的朋友，可以到 47 Brand的官網購買哦！

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關鍵字：

Carhartt, 47Brand, 棒球帽, MLB, NBA, NFL, NHL, 美國職棒, 洋基, 道奇
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