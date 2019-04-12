楊乃文消水腫靠吃「小黃瓜」　親身試4個月真的很有感

出席DIOR派對擔任壓軸表演的搖滾天后楊乃文，擦上迪奧癮誘超模巨星唇膏莓果色紅唇，更顯白皙好膚質！看似高冷有個性的她私下竟然超愛吃美食，還是個運動魔人！她獨家與ELLE讀者們分享著自己如何維持好身材的飲食習慣及保養方式，每日早上一定要吃的消水腫食物一定要筆記！一起看看...

喜歡擦比自己唇色淺的顏色

女星楊乃文透露自己唇色本身較深，因此私下喜歡比自己唇色淺的顏色，加上嘴唇特別乾，會選擇較滋潤型的唇膏，迪奧癮誘超模巨星唇膏#260裸粉色調就符合乃文喜愛的顏色及滋潤質地。

她還透露之前表演其實有點潔癖，不太愛擦唇膏的，主要是擔心口紅會沾到麥克風！除了裸色係，她也推薦難得上台表演首次嘗試的時髦#976BE DIOR深莓果色唇膏。

因為愛吃所以要更努力運動

由內往外的保養是楊乃文最注重的，因此她認為靠著運動是才最好保養自己的方式！即使討厭運動，為了同時兼顧可以滿足吃美食的慾望，同時又可維持身材，她表示自己很勤奮運動，一週運動量很大，從打網球到空中瑜珈、重訓通通都有做。針對局部身材雕塑，她坦誠真的比較困難，如果真的要看到效果，她推薦一對一教練課程。

「我在跟教練上課之前，我會在家做30分鐘的居家運動，看著影片教學跟著做，它是綜合運動的影片，包含有氧和肌耐力訓練，讓原本虛弱無力的我可以做起伏地挺身。但我覺得最重的是意志力，不管做什麼運動其實都會有效，要持之以恆才有意義！」

肌膚薄，用溫水洗臉

肌膚較薄的楊乃文表示自己對臉部保養也有一些堅持的流程。起床時不用洗面乳，會用溫水清潔臉，先擦上玻尿酸的保養品打底，面霜會自己加上唇油或精油調和後再擦上臉。因為嘴唇特乾也會經常擦唇油，但卻依舊不夠滋潤，她開玩笑的求助：「我每天會狂擦凡士林、木瓜霜和唇油，但還是很乾，如果大家有不錯的護唇方法可以教我！」

靠「小黃瓜」消水腫

平時注重蔬菜營養攝取的人喜愛吃蔬菜，近期她發現每日早上一條小黃瓜有助於消水腫，還可以補充蔬菜類的養分。「我有一個好朋友說吃黃瓜可以消水腫，不知不覺我就養成每天早上起床吃小黃瓜的習慣，我試了四個月我覺得蠻有用！大家可以上網GOOGLE一下小黃瓜！

為了維持體態，絕不吃宵夜

楊乃文笑說自己其實很常跟朋友聚餐吃好料，這時候都不會特別忌口，但當自己在家時，吃得特別寒酸，晚餐簡單到可能只喝蘑菇湯或吃一顆蘋果，簡單又健康。無論整天怎麼吃，她相當注重每天一定要吃滿五樣蔬果。「我雖然跟朋友們出去吃飯時不太忌口，但是我是一個蠻節制的人，我不吃宵夜的，我吃完晚餐之後一定不會再吃東西，一天控制吃兩餐，早午餐跟晚餐，在那之前會先吃一根黃瓜。」

BY MICHELLE YANG PHOTO／品牌提供、楊乃文FACEBOOK

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