從逛街看出對方愛不愛你！王陽明、蔡詩芸公開感情維持秘訣：要讓對方一直笑

時髦夫妻檔王陽明和蔡詩芸這次為了Emporio Armani 微風南山開幕，兩人同台放閃逛街，和我們分享彼此逛街的購物習慣，還有男女生如果要一起逛街，怎麼樣能讓彼此都逛得自在不吵架，回答問題超有默契，互動自然又充滿愛意的兩人，也替 ELLE instagram 粉絲的回覆各種愛情問題，馬上一起來看看。

ELLE：Sunny平常最喜歡逛得店是哪種類型的店？

蔡詩芸：我覺得像這種店還蠻適合他的，T-shirt和牛仔褲。

ELLE：Dizzy平常喜歡逛什麼店？

王陽明：我覺得也是像Emporio的店，你可以看一看它現在春季有很多不同的顏色，還有Oversize T-shirt，她很喜歡Oversize，和簡單的洋裝。

ELLE：Sunny平常逛街會花最多時間在什麼種類上？

蔡詩芸：花最久的是在T-shirt上。

王陽明：對，我很喜歡T-shirt，還有夾克。

ELLE：Dizzy平常逛街會會花最多時間在什麼種類上？

王陽明：她可以駕馭各種種類，不過Dizzy本身還是喜歡休閒一點，也喜歡逛男生的衣服，畢竟我的衣服她也會穿。

蔡詩芸：他真的蠻厲害的，因為每次我去逛街，都會先逛男生那一區，反而不是先逛女生那一區。

王陽明 蔡詩芸 逛街習慣老實說



ELLE：Sunny平常在逛街有沒有什麼特別的習慣？

王陽明：我覺得男生跟女生比較不一樣，男生通常去逛的時候都知道自己要買什麼了，我需要什麼我才會去逛，但像我們去香港或東京比較好逛的地區，有台灣買不到的東西，就會特別想逛一下。

蔡詩芸：我覺得他選東西還蠻快的，他真的蠻知道自己要什麼，通常只有同一款多很多種顏色會選比較久一點。

ELLE：那遇到這種狀況會怎麼辦，直接包色嗎？

王陽明：也不會啦，但可能會買兩種顏色。

ELLE：Dizzy逛街時會有什麼習慣嗎？

蔡詩芸：我覺得我都會拿一大堆衣服進去試，店員就會問說「小姐，這些你都要試嗎？」我個人覺得衣服都要試過才知道哪些適合自己哪些不適合，試一試沒關係啊，但可能Sunny要比較辛苦等我一下。

跟明星學逛街秘訣

1.女生可以去男裝區挖寶

2.碰到選擇困難症，又不想包色大買，試著挑兩個最愛的顏色

3.逛街不要看著衣服想很久，有點心動先試穿就對了，穿了就會知道適合不適合自己

ELLE：誰比較喜歡買東西？

蔡詩芸：當然是他（指）

王陽明：我們兩都很喜歡，但是不一樣的東西。像我喜歡手錶車子，最近她就會被我影響也會開始看，珠寶、車子、衣服就都會想買。

蔡詩芸：我覺得Sunny很好笑，因為我們剛開始在一起的時候我不知道他很喜歡逛街，是他朋友告訴我才知道。

王陽明：因為我在大學時期，17、18年前，我朋友也是我室友就知道我很喜歡買東西，所以他就跟她說。

蔡詩芸：所以我們後來去東京逛街的時候，如果店是有男女區，他就會說「好那我們分開逛」，然後我就會很久都沒看到他。

情侶逛街的貼心建議

ELLE：有沒有什麼男女朋友一起逛街的建議，因為有一些男生可能不喜歡等，女生也怕男朋友等。

蔡詩芸：我覺得Sunny 很棒的地方是因為他很有耐性，可能你試很多套衣服給他看，他都會給很多意見，讓我覺得跟他逛街很舒服，不會有壓力，所以我會建議男生們多一點耐心。

王陽明：說實在男生逛街的時間真的比較短，所以如果男生們要去了解對方的處境，真的要多用心一點，給女生們一點意見，因為女生帶男生出去一定有原因的，可能多少也是要點面子或者希望有你一起參與，女生會說「哇你看我男朋友陪我逛街」。

男女逛街小建議

1.選擇男女生都有得逛商店

2.分開逛省時有效率，再訂一個時間集合

3.女生可鼓勵男生參與討論，男生也可給一些建議互動

4.男生要多一點耐心，但女生逛得起勁試穿衣服之餘也要體諒男生

來看王陽明如何幫蔡詩芸挑禮物，從顏色款式，到最後選擇的尺寸，這些小細節，就可以看出對方在不在乎你。

在 Instagram 查看這則貼文 DIZZY DIZZO ★ 蔡詩芸（@dizzydizzo）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 27 日 上午 4:09 張貼

王陽明 蔡詩芸 愛情快問快答

ELLE：平常怎麼選擇出門穿搭？

蔡詩芸：我都看心情，如果比較懶，我就挑一些比較簡單的單品。

王陽明：我會先看天氣。

ELLE：剛交往的時候都去哪裡約會？

王陽明：我家（大笑）

ELLE：如何知道對方適合自己？

蔡詩芸：這是個好問題...我覺得看個性，因為我們個性就很像。

王陽明：我們去旅遊的時候。

在 Instagram 查看這則貼文 Sunny Wang 王陽明（@sunnyboyyy）分享的貼文 於 PST 2018 年 3月 月 9 日 上午 6:17 張貼

如何維持愛的溫度？ 王陽明：一直讓對方笑

ELLE：吵架的時候怎麼和解？

王陽明：學會say sorry。

蔡詩芸：趕快把那個尷尬結束。

ELLE：如何維持愛的溫度？

王陽明：一直燒（笑）

（全場大笑）

ELLE：有沒有更實際一點的tips？

王陽明：買一個打火機（笑）

蔡詩芸：哈哈哈哈

王陽明：其實就是像我這樣，一直讓對方笑。

TEXT／BY AFRA DING 與 LINDA PAI PHOTO／品牌提供、INSTAGRAM@@dizzydizzo

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