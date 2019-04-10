從逛街看出對方愛不愛你！王陽明、蔡詩芸公開感情維持秘訣：要讓對方一直笑

時髦夫妻檔王陽明和蔡詩芸這次為了Emporio Armani 微風南山開幕，兩人同台放閃逛街，和我們分享彼此逛街的購物習慣，還有男女生如果要一起逛街，怎麼樣能讓彼此都逛得自在不吵架，回答問題超有默契，互動自然又充滿愛意的兩人，也替 ELLE instagram 粉絲的回覆各種愛情問題，馬上一起來看看。
ELLE：Sunny平常最喜歡逛得店是哪種類型的店？
蔡詩芸：我覺得像這種店還蠻適合他的，T-shirt和牛仔褲。
ELLE：Dizzy平常喜歡逛什麼店？
王陽明：我覺得也是像Emporio的店，你可以看一看它現在春季有很多不同的顏色，還有Oversize T-shirt，她很喜歡Oversize，和簡單的洋裝。
ELLE：Sunny平常逛街會花最多時間在什麼種類上？
蔡詩芸：花最久的是在T-shirt上。
王陽明：對，我很喜歡T-shirt，還有夾克。
ELLE：Dizzy平常逛街會會花最多時間在什麼種類上？
王陽明：她可以駕馭各種種類，不過Dizzy本身還是喜歡休閒一點，也喜歡逛男生的衣服，畢竟我的衣服她也會穿。
蔡詩芸：他真的蠻厲害的，因為每次我去逛街，都會先逛男生那一區，反而不是先逛女生那一區。
王陽明 蔡詩芸 逛街習慣老實說
ELLE：Sunny平常在逛街有沒有什麼特別的習慣？
王陽明：我覺得男生跟女生比較不一樣，男生通常去逛的時候都知道自己要買什麼了，我需要什麼我才會去逛，但像我們去香港或東京比較好逛的地區，有台灣買不到的東西，就會特別想逛一下。
蔡詩芸：我覺得他選東西還蠻快的，他真的蠻知道自己要什麼，通常只有同一款多很多種顏色會選比較久一點。
ELLE：那遇到這種狀況會怎麼辦，直接包色嗎？
王陽明：也不會啦，但可能會買兩種顏色。
ELLE：Dizzy逛街時會有什麼習慣嗎？
蔡詩芸：我覺得我都會拿一大堆衣服進去試，店員就會問說「小姐，這些你都要試嗎？」我個人覺得衣服都要試過才知道哪些適合自己哪些不適合，試一試沒關係啊，但可能Sunny要比較辛苦等我一下。
跟明星學逛街秘訣
1.女生可以去男裝區挖寶
2.碰到選擇困難症，又不想包色大買，試著挑兩個最愛的顏色
3.逛街不要看著衣服想很久，有點心動先試穿就對了，穿了就會知道適合不適合自己
ELLE：誰比較喜歡買東西？
蔡詩芸：當然是他（指）
王陽明：我們兩都很喜歡，但是不一樣的東西。像我喜歡手錶車子，最近她就會被我影響也會開始看，珠寶、車子、衣服就都會想買。
蔡詩芸：我覺得Sunny很好笑，因為我們剛開始在一起的時候我不知道他很喜歡逛街，是他朋友告訴我才知道。
王陽明：因為我在大學時期，17、18年前，我朋友也是我室友就知道我很喜歡買東西，所以他就跟她說。
蔡詩芸：所以我們後來去東京逛街的時候，如果店是有男女區，他就會說「好那我們分開逛」，然後我就會很久都沒看到他。
情侶逛街的貼心建議
ELLE：有沒有什麼男女朋友一起逛街的建議，因為有一些男生可能不喜歡等，女生也怕男朋友等。
蔡詩芸：我覺得Sunny 很棒的地方是因為他很有耐性，可能你試很多套衣服給他看，他都會給很多意見，讓我覺得跟他逛街很舒服，不會有壓力，所以我會建議男生們多一點耐心。
王陽明：說實在男生逛街的時間真的比較短，所以如果男生們要去了解對方的處境，真的要多用心一點，給女生們一點意見，因為女生帶男生出去一定有原因的，可能多少也是要點面子或者希望有你一起參與，女生會說「哇你看我男朋友陪我逛街」。
男女逛街小建議
1.選擇男女生都有得逛商店
2.分開逛省時有效率，再訂一個時間集合
3.女生可鼓勵男生參與討論，男生也可給一些建議互動
4.男生要多一點耐心，但女生逛得起勁試穿衣服之餘也要體諒男生
來看王陽明如何幫蔡詩芸挑禮物，從顏色款式，到最後選擇的尺寸，這些小細節，就可以看出對方在不在乎你。
王陽明 蔡詩芸 愛情快問快答
ELLE：平常怎麼選擇出門穿搭？
蔡詩芸：我都看心情，如果比較懶，我就挑一些比較簡單的單品。
王陽明：我會先看天氣。
ELLE：剛交往的時候都去哪裡約會？
王陽明：我家（大笑）
ELLE：如何知道對方適合自己？
蔡詩芸：這是個好問題...我覺得看個性，因為我們個性就很像。
王陽明：我們去旅遊的時候。
如何維持愛的溫度？ 王陽明：一直讓對方笑
ELLE：吵架的時候怎麼和解？
王陽明：學會say sorry。
蔡詩芸：趕快把那個尷尬結束。
ELLE：如何維持愛的溫度？
王陽明：一直燒（笑）
（全場大笑）
ELLE：有沒有更實際一點的tips？
王陽明：買一個打火機（笑）
蔡詩芸：哈哈哈哈
王陽明：其實就是像我這樣，一直讓對方笑。
TEXT／BY AFRA DING 與 LINDA PAI PHOTO／品牌提供、INSTAGRAM@@dizzydizzo
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