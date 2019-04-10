邱澤戴飛行錶曝兒時夢想　自豪：視力好、智力還可以

▲邱澤出席IWC活動，自曝兒時夢想。（圖／翻攝自邱澤 ROY CHIU FB、品牌提供）

記者楊坊士／台北報導

IWC萬國錶發表全新飛行錶款，邀請男星邱澤帥氣演繹，這也重燃他兒時夢想！他說：「小時候，我的志願就是飛行員，覺得飛行是一種自由」。被問到視力應該很好時，他誤聽為「智力好」，特地澄清：「視力好，智力還可以！」

▲超短幹練髮型讓邱澤更有型！（圖／品牌提供）



頂著超短髮型配上CERRUTI 1881格紋西裝，讓邱澤變身雅痞紳士，體院出生的他，到了真的想轉行當飛行員時，因自認「來不及了」而放棄、轉當賽車手，至今只能期待能演出關於飛行員的角色，一圓這充滿熱血的夢想。

▲邱澤對腕錶的機械結構很有興趣。（圖／品牌提供）



手上的噴火戰機大型飛行員萬年曆腕錶限量250只，邱澤立刻被吸引說：「限量是殘酷的！」加上會隨著時間變色的青銅錶殼、飛機儀表板的錶盤設計、藍寶石玻璃錶底蓋可以透視機芯結構等設計，都令他眼睛一亮。

▲噴火戰機系列腕錶諸多細節都考究飛行錶設計。（圖／品牌提供）



IWC將在2019夏天，與Boultbee飛行學校展開「世界上最長的飛行」，今年新錶也以飛行錶為主軸。Spitfire噴火戰機系列腕錶全搭載自製機芯，在青銅錶殼、橄欖綠錶盤與棕色小牛皮錶帶搭配下，呈現濃厚迷人復古風格。

▲TOP GUN系列有全新材質與罕見的沙漠色。（圖／翻攝自IWC Schaffhausen FB）

TOP GUN海軍空戰部隊系列腕錶則運用換上瓷化鈦金屬（Ceratanium）材質，使追針計時腕錶有著如鈦金屬輕盈、堅固，卻有著如陶瓷一樣堅硬與抗刮的特性。計時腕錶更推出「莫哈韋沙漠」特別版，以海軍航空武器基地為靈感，是品牌首只搭配沙色陶瓷錶殼腕錶。

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