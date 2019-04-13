大衛鮑伊「紅色閃電」就在Vans鞋上！　搖滾迷必收藏

▲「搖滾變色龍」的紅色閃電，跑到Vans上啦！（圖／品牌提供，下同）

記者楊坊士／台北報導

即便英國搖滾巨星大衛鮑伊（David Bowie）在2016年逝世，對樂壇仍有重要影響力，視音樂為品牌重要核心的VANS，推出一系列聯名服裝、鞋款，甚至看得到他招牌的「紅色閃電」，身為「搖滾變色龍」的粉絲的你，真的必收！

▲六雙鞋設計靈感都來自他的專輯、單曲封面或華麗扮相。



這系列都從大衛鮑伊各時期專輯封面或造型出發，單曲《Space Oddity》的水藍色波點，以漸層色調佈滿Era鞋面。Slip-On 47 V配色則以1971年專輯《Hunky Dory》封面、他所穿著的毛料外套為靈感，將棋盤格元素與黃色麂皮作為設計。《Aladdin Sane》閃電造型封面，則讓Old Skool鞋款有了超醒目視覺。





▲還有衣服、帽子可收藏！

全黑配色的Slip-On，注入如2016年最後一張專輯《Blackstar》封面五芒星，內襯則呈現銀河系概念，營造低調奢華風格；高筒SK8-Hi則有在棋盤格紋上電繡呈現BOWIE字體，或是將雌雄同體的Ziggy Stardust角色的華麗搖滾，化為鮮紅色漆皮，展現高調特色，6款鞋、服飾、帽子等全系列商品都已上市。

▲日本風格、春天氣息的新色，都讓VANS變出新面貌。



另外VANS在春天也頻繁推出新貨，有結合日本傳統文化的Japan Fabrics Collection，將京都印花以圖繪轉印技術呈現在鞋身上，傳遞出和風民俗與紡織工藝。而從1977年推出的Style 36鞋型，因鞋側水波紋「Jazz Stripe」成為經典，現在換上奶茶色、軍綠色及海軍藍，配上麂皮與帆布拼接鞋面，具備避震緩衝腳感的鬆餅格大底，舒適又好搭，能不來一雙嗎？

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