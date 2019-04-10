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ASOS比基尼模特兒不修圖、露肚子肉　「真實美」獲6萬網友狂讚

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▲ASOS模特兒露贅肉（圖／翻攝自www.asos.com）

▲肚子坐下擠出肉，是不是跟你一樣？（圖／翻攝自www.asos.com）

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時尚圈拋開「紙片人才是美」的審美觀，逐漸擁抱自然美，現在連英國知名購物網站ASOS也加入！一位身穿兩截式比基尼的女模特兒，坐下後擠出放鬆的肚子肉，如此真實的模樣，就被放到網站上，被網友分享到推特上，引來超過6.2萬人按讚、留言：「太棒了！」

▲ASOS模特兒露贅肉（圖／翻攝自www.asos.com）

▲配合輕鬆肢體與表情，散發清新自然美。（圖／翻攝自www.asos.com）

以往看到的泳裝廣告，女生絕對是纖細四肢、平坦小腹，男生則是一身健壯胸、腹肌，配上布料少的泳裝，傲秀完美身材。不過這套淺紫色的比基尼不同，女模恣意的擺Pose，腰際邊也有明顯贅肉，看起來相當自然、輕鬆。

▲ASOS模特兒露贅肉（圖／翻攝自Frenchd0gblues Twitter）

▲網友在推特上分享，引起熱烈迴響。（圖／翻攝自Frenchd0gblues Twitter）

兩張模特兒示範照被推特網友分享，並表示：「感謝ASOS採用這些角度」，完全不修圖，秀出每個人身上都有的肚子肉，使得許多網友都更能想像穿上身上的模樣，紛紛表示：「這樣很美」、「很真實」、「值得鼓掌！」

▲ASOS模特兒露贅肉（圖／翻攝自Frenchd0gblues Twitter）

▲大尺寸身材的消費者，看了照片更能想像穿在自己身上的樣子。（圖／翻攝自Frenchd0gblues Twitter）

更有網友找到大尺寸男裝的模特兒，同樣非典型精壯型男模，而是選擇普遍身材的肉肉男，並標記「真男人與真實的身材」。男女模擠出了肚子肉、露出微肉手臂，再穿上最新一季的服裝，讓消費者更能想像自己穿上身的模樣，這樣的「真實美」比經過修圖的完美，其實更迷人呢！

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關鍵字：

ASOS, 比基尼, 模特兒, 修圖, 肚子
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