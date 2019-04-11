被酸靈氣不再，楊冪PO大眼美照反擊　網讚：少女冪回來了

▲沒有楊冪駕馭不了的造型，本人根本是行走穿搭教科書。（圖／翻攝自楊冪微博，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

楊冪離婚後更美，日前在微博曬出照片，照片中穿著螢光綠帽T，搭配黃色指甲油，乍看根本少女。實際上已32歲的她，雖然狀態維持不錯，但仍被網友大酸靈氣不再、下顎線條失守，不過總是自帶話題的她，這次以青春裝扮再度成功吸引目光，粉絲更讚：少女冪回來了！

楊冪人氣無人能敵，被他使用的唇膏、穿上的衣服，絕對會被搶購一空，有「帶貨女王」稱號。即便為人母依然擁有不科學美貌，更被粉絲親切稱呼「少女冪」，她的精緻五官搭上纖細身材，完全看不出已經32歲。

狀態能如此少女，她的筷子腿可是功不可沒，一雙又細又白的腿讓小S都忌妒，娛樂圈更流傳著一句話：有一種美叫做楊冪的腿。日前網路流傳她的精修圖和未P圖對照起來幾乎沒差別，美麗完全禁得起考驗。

她的身材除了父母生的好，維持好的生活習慣也很重要，她曾分享吃飽後會站立半小時，避免脂肪堆積在肚子上，平時也很愛走路，能走就走是很好消耗熱量的方法，而且走路也能幫助紓壓、放鬆。

乾性肌膚的她，在保濕也下了很大功夫，她保養最不可少的就是面霜，除了固定使用保養品，她也很重視喝水，當身體攝取足夠水分，肌膚自然也會變得穩定。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App