周湯豪首穿「湯豪橘」西裝潮翻！　曝最大挑戰：瘦不下來

▲快筆記，周湯豪教你挑手錶～（影／記者楊坊士攝）

記者楊坊士／台北報導

Audemars Piguet（愛彼，AP）在年初發表具爭議性腕錶Code 11.59系列，11日正式在台發表。此系列代表著品牌年輕化的一大步，找來周湯豪站台，為了搭配黑金配色腕錶，他首度穿上整身超大膽的「湯豪橘」西裝，開心說：「終於能穿到！」

▲周湯豪穿著整套「湯豪橘」西裝，展現年輕潮味。（圖／品牌提供，下同）

Code是由Challenge挑戰、Own根源、Dare勇敢、Evolve進化這四個字首組成，周湯豪對於挑戰最有感，那現在的最大挑戰是什麼？他秒答：「瘦不下來，因為不胖所以難瘦」，更表示目前想要2~3公斤想瘦下，而且都在臉上。

▲周湯豪很喜歡這次腕錶的概念。

11.59象徵一天中的最後一分鐘，也是嶄新一天來臨前的一分鐘，道出品牌一直領先的精神。周湯豪也很喜歡這概念：「可能跟我喜歡創作一樣，覺得這想法很浪漫。」光從圖片看，可能難發現以往經典八角形錶殼，他描述：「其實裡面還是保有八角形設計，魔鬼都藏在細節裡！」

▲細節都彰顯高級製錶精髓。

看似圓形的錶殼，其實藏有多層細節，鏤空錶耳透過焊接，與上方的超薄錶圈銜接，中層錶殼則以八角形設計，整體圓潤卻含有稜角。令人嘖嘖稱奇的是經光學設計的雙曲面藍寶石水晶玻璃錶鏡，不同角度看都會有獨特的視覺效果。

▲Logo、時標都是用24K實金！

錶盤由多層亮漆塗製，Logo及時標則以24K實金製成，Logo之間更以僅0.11mm細的金線相連，肉眼幾乎無法看出，種種設計皆道盡高級製錶精髓。全系列共有13個款式，搭載全新6款自製機芯，全是41mm錶徑，是男女皆可配戴的中性尺寸。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App