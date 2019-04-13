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700萬網友喊讚的「7天豆漿減肥法」　正確飲用能變大瘦子

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▲豆漿,豆奶。（圖／翻攝PEXELS）

▲豆漿正確飲用的話，對減肥有事半功倍的效果。（圖／翻攝PEXELS）

編輯／Rose

女性都曾有過「經期來臨前，特別嘴饞」的時期，回想一下就知道偶爾會有食慾大暴漲的幾天，接著過不久月經就來報到了。造成食慾高漲的原因，與荷爾蒙有很大的關係，因為排卵期過後，黃體素增加，食慾就會大增、代謝低落，加上情緒不穩，更易陷進靠吃來轉換心情的輪迴。

▲甜食,糖果,零食。（圖／翻攝PEXELS）

▲由於荷爾蒙的關係，很多女生有經前特別嘴饞的經驗。（圖／翻攝PEXELS）

日本網友Selion曾在《NAVER》分享「經前7日豆漿減肥」法，跟著荷爾蒙的曲線喝豆漿，就能聰明瘦身，輕鬆甩肉、事半功倍，曾在日本創下700萬的超高點擊率，後來更出版了《生理前7日間、豆乳を飲むとやせる理由》（生理期7天前，喝豆漿會瘦的理由），仔細傳授豆漿瘦身法。

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▲▼ 無糖高纖豆漿。（圖／記者張妤瑄攝）

▲無糖豆漿是減肥聖品。（圖／資料照／記者張妤瑄攝）

經前7天透過喝豆漿，補充雌激素，能促進新陳代謝，幫助排出體內直廢物、水分、脂肪等。當月經結束後，體內雌激素提高，新陳代謝速率體高，就能有效減脂，能事半功倍的完成減肥大業。

實行方法很簡單☞

時間：經前7～10天
份量：200毫升無糖豆漿
服用方式：飯前引用，能提高飽足感，抑制攝取過量食物
注意事項：
沒立即瘦也不用慌張，這是為了經期後的瘦身做準備
每日喝200毫升即可，過量無益，還會造成內分泌失調

關鍵字：

豆漿, 瘦身, 減肥, 甩肉, 月經, 生理期
fashion.net

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