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好吃到主動密前任！南韓GS25「男友三明治」背後故事引熱議

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編輯／Ann 圖／翻攝自IG@mukgoboja、unsplash

每個人分手之後，多少都會在不經意之間，想起對方的味道、一起吃過的東西、去過的地方。近期南韓連鎖超商 GS25就推出一款「男友三明治」，名字獨特馬上引起大批網友試吃和討論。這才發現，原來三明治的背後，真的藏了感人的故事。

▲男友三明治。（圖／翻攝自IG、unsplash）

「男友三明治」其實是來自於一對已經分手的情侶，交往期間男生經常會做三明治給女生吃，不過分手之後，女生再也吃不到同樣的口味，自己實在研究不出來。

因此女生只好傳訊息詢問前男友，「請問三明治的配方是什麼？」雖然聽起來很瞎，不過男生也老實的回應了，「三明治的主角就是奶油起士、藍莓醬、棉花糖。」

隨後女生還問：「你可能會覺得很無奈，不過奶油起士和藍莓醬的品牌是什麼？」

男：「是有點無語，奶油起士是madameloik的，藍莓醬是我媽做的，不過也可以換成別的牌子試試看。」

女：「不好意思，吐司有烤過嗎？」

男：「哈哈，你真的很有目的，要先烤完之後再塗抹醬。」

雖然對話結束到這裡，也不知道他們將會如何發展。不過南韓連鎖超商GS25已經把這個故事商品化，也代表三明治真的足夠好吃到，已經分手的情侶，都還願意去詢問這個配方呢。

最後，不論你是想復合或是單純想吃三明治，都可以學一下「男友三明治」的做法噢！

材料：白吐司（切邊）、奶油起士、藍莓醬、棉花糖

做法：

1.先將白吐司雙面烤過。

2.取出之後趁熱塗抹適量奶油起士，接著抹上藍莓醬。

3.將塊狀棉花糖放入兩片吐司中間，回烤箱繼續烤至棉花糖融化，即完成「男友三明治」。

▲男友三明治。（圖／翻攝自IG、unsplash）

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關鍵字：

南韓, 男友三明治, 分手, 復合, 感情, GS25
fashion.net

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