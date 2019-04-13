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好市多保養品才是王道！網友狂推「4大必囤神物」　神奇香皂用過就回不去

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編輯／Ann 圖／翻攝自產品官網、小紅書

知名美式大賣場Costco好市多中總是暗藏許多美食、日用品，讓人每次去必定搶到手軟。不過你知道嗎，其實Costco也有很多親民又好用的神級美妝保養品，以下就推薦4樣必買好物。原來去好市多應該買美妝保養品，再晚就買不到了！

1. 范冰冰愛用霜

這條看起來像是藥膏的乳霜其實來頭不小，連大陸女星范冰冰都是愛用者，曾經在錄製節目的過程中，不小心掉出這條乳霜，因此擁有了冰冰霜的封號。來自澳洲的「澳佳寶 維生素E乳霜」，天然質地富含維生素E、杏核油、酪梨果油等，專門針對乾燥敏感肌製作。

據說除了塗抹在肌膚之外，還能消除妊娠紋，簡直是神一般的存在。並且價格親民，原本售價約台幣450元，但是好市多六條裝，折下來也只需要200多元，就能擁有范冰冰同款，還不手刀搶！

▲好市多。（圖／翻攝自產品官網、小紅書）

2. 澳洲製植物精油香皂

接著同樣來自澳洲，據說洗了有幸福感的植物精油香皂，在好市多每人限購兩組，都還能夠熱銷一空，就足見它的神力。因為這款精油香皂的成分相當天然，泡泡綿密細緻，沒有香皂假假的香精感。台灣目前引進海鹽、檸檬草2種味道。其中最推薦海鹽味，清爽無負擔，適合男性夏天使用。一塊200g的大分量，一盒8組，真的搶到就用不完啊！

▲好市多。（圖／翻攝自產品官網、小紅書）

3. Hair Recipe蜂蜜杏桃

Hair Recipe蜂蜜杏桃洗髮精，曾經被歐陽娜娜封為「只用過一次，就成為心中前三名」不僅適用細軟髮，連油頭都能有感。成分相當天然，添加維生素E、有高效補水的作用，使用兩大天然水果成分取代化學添加物。難怪好市多去年底一開賣，就被搶光。姊妹們如果看到架上有貨，請馬上帶回家使用。

▲好市多。（圖／翻攝自產品官網、小紅書）

4. 義大利頂級牙膏Marvis

Marvis擁有「牙膏界愛馬仕」的稱號，不論從外觀或是使用上都是頂級享受，在歐洲早就有大批死忠粉絲。Marvis的味道相當清新，不會過涼，刷牙時的泡沫也細膩舒適，小編用過一次就回不去了，準備囤貨下去。台灣好市多開賣之後，75ml兩條+一支牙刷只要529元，現在入手剛剛好。

▲好市多。（圖／翻攝自產品官網、小紅書）

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關鍵字：

好市多, 大賣場, 必買, 美妝, 保養, 搶購, Costco
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