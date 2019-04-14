日本「維也納咖啡」超浮誇　6層高鮮奶油山，喝一口大滿足

編輯／JJ 圖／翻攝自Pinterest、IG@coffee_tanaka_onariten

許多人都是用一杯咖啡當作一天的開始，大部分的人都喜歡喝美式、拿鐵、卡布奇諾，那麼你聽過「維也納咖啡」嗎？維也納咖啡是歐洲人常喝的一種咖啡，簡單來說就是在濃縮咖啡上擠上一層鮮奶油，鮮甜的油膩感搭配咖啡的苦澀和香味，是許多人的最愛～但是日本的這家「タナカ御成店」卻把維也納咖啡又更加升級了！

「維也納咖啡」的由來是因為以前在奧地利，馬車是普遍的交通工具，許多車伕在駕車時若喝咖啡，就很容易噴灑出去，所以他們習慣在咖啡擠上厚厚鮮奶油，讓表面比較不會搖晃，而且還可以達到保溫的效果！也非常合當地人的味口。

驚奇的是，位於日本名古屋的這家「タナカ御成店」，它的維也納咖啡已經不是擠上「一層」鮮奶油而已了，而是擠上了「一大坨」，讓人不禁懷疑自己是在喝咖啡還是吃鮮奶油，不過這也成為最大的特色！吸引了許多人來朝聖，澎湃的鮮奶油感覺就超滿足的！

在 Instagram 查看這則貼文 @ok47118 分享的貼文 於 PST 2018 年 11月 月 19 日 上午 2:14 張貼

飲料不論冰熱，鮮奶油量都是一樣的浮誇～

在 Instagram 查看這則貼文 NaokiNakaura（@naokinakaura）分享的貼文 於 PST 2018 年 11月 月 8 日 下午 8:58 張貼

如果覺得這樣吃鮮奶油會太膩的話，店內還有販售三明治麵包系列，搭配烤麵包醮著吃的話也是一種方法，比較不會膩口～看著心動，下回去日本別忘了要去朝聖！

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